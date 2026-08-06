Auraiya News: औरैया में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत
Auraiya News: बिधूना में एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है।
Auraiya News: बिधूना। बिधूना-एरवाकटरा मार्ग पर रठगांव के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक तीनों की पहचान नहीं हो पाई थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस दुर्घटना करने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।
क्षेत्राधिकारी बिधूना पी. पुनीत मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है। फिलहाल मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी जाएगी। पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।
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