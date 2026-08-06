Auraiya News: औरैया में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, तीन युवकों की मौत

Auraiya News: बिधूना। बिधूना-एरवाकटरा मार्ग पर रठगांव के पास गुरुवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक तीनों की पहचान नहीं हो पाई थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस दुर्घटना करने वाले अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।