Auraiya News: कार और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत, वृद्धा की मौत, चार घायल

Auraiya News: बेला रोड स्थित नुमाइश मैदान के सामने गुरुवार रात तेज रफ्तार कार और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो सवार 70 वर्षीय वृद्धा की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी, नातिन और ऑटो चालक समेत चार लोग घायल हो गए। कार चला रहा यूपी-112 में तैनात सिपाही भी घायलों में शामिल है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई रेफर किया गया है। गुरुवार रात बेला रोड बाईपास पर नुमाइश मैदान के सामने कार और ऑटो आमने-सामने टकरा गए। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकालने में मदद की।

सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हादसे में बेला रोड नदी पुल निवासी 70 वर्षीय भूरी देवी, उनकी 40 वर्षीय बेटी मधु सिंह राजावत, 22 वर्षीय नातिन श्वेता सिंह और ऑटो चालक सहार थाना क्षेत्र के मड़ोक मीत निवासी 32 वर्षीय सत्येंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कार चला रहे यूपी-112 में तैनात 34 वर्षीय सिपाही अरविंद सिंह को भी चोटें आईं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधूना पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए भूरी देवी समेत अन्य घायलों को सैफई रेफर कर दिया। सैफई पहुंचने पर चिकित्सकों ने भूरी देवी को मृत घोषित कर दिया। वृद्धा की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों के सड़क पर पड़े होने से कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने वाहनों को हटवाकर आवागमन सुचारु कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ हादसे की जांच शुरू कर दी है।