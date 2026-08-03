Auraiya News: खाद न मिलने से किसानों का सहकारी समिति पर धरना, सचिव बोले—डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

Auraiya News: बहुद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति, सहार परिसर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विपिन राजपूत एवं ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने समिति समय पर न खुलने और जरूरत के समय खाद उपलब्ध न होने पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप था कि समय पर खाद न मिलने से खेती-किसानी का कार्य प्रभावित हो रहा है और उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों ने समिति की वितरण व्यवस्था में सुधार, समय से समिति खोलने और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।धरने के दौरान किसानों ने कहा कि खरीफ फसलों की बुआई और देखभाल के इस महत्वपूर्ण समय में समय पर खाद न मिलने से खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने समिति का नियमित समय पर संचालन सुनिश्चित करने तथा किसानों को बिना अनावश्यक विलंब के खाद उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, समिति सचिव मधु जायसवाल ने किसानों के आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 30 जुलाई को समिति को 300 बोरी यूरिया प्राप्त हुई थी, जिसमें से रविवार तक 251 बोरी किसानों को वितरित कर दी गई। शेष 49 बोरी का वितरण सोमवार को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को 300 बोरी डीएपी प्राप्त हुई थी, जिसमें से अब तक 70 किसानों को खाद दी जा चुकी है, जबकि 230 बोरी डीएपी अभी भी समिति में उपलब्ध है। इसके अलावा 600 बोरी यूरिया की अतिरिक्त मांग उच्चाधिकारियों को भेजी जा चुकी है। समिति सचिव ने बताया कि सहार समिति के अंतर्गत सहार, पूर्वा दानशाह, पूर्वा रावत, रामनगर, किचहिया गोपालपुर, जीवा सिरसानी, शाहबाजपुर, तिलकपुर, बहादुरपुर और हरबंशपुर सहित 10 ग्राम पंचायतें आती हैं। कई बार बिधूना ब्लॉक के किसान भी यहां खाद लेने पहुंच जाते हैं, जिससे वितरण व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि खाद वितरण से पहले किसानों की फार्मर रजिस्ट्री और आधार कार्ड के आधार पर सत्यापन किया जाता है, जिसके बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाती है। समिति सचिव मधु जायसवाल ने बताया कि समिति में डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और यूरिया की अतिरिक्त मांग भेज दी गई है। उपलब्धता के अनुसार सभी पात्र किसानों को नियमानुसार खाद वितरित की जा रही है।