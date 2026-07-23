Auraiya News: नहर-बंबों के पानी से संवर रही धान की फसल, खेतों में तेज हुआ खाद का छिड़काव

Auraiya News: धान की रोपाई के बाद, किसान खाद डालने के काम में जुट गए हैं। नहरों से पानी मिलने से फसल की उम्मीदें बढ़ी हैं। खेतों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय भाग ले रही हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा।

Auraiya News: क्षेत्र में धान की रोपाई लगभग पूरी होने के बाद अब किसानों ने फसल की बढ़वार के लिए खाद डालने का काम तेज कर दिया है। नहरों और बंबों से पर्याप्त पानी मिलने वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम किसान पानी भरे खेतों में यूरिया और अन्य उर्वरकों का छिड़काव कर रहे हैं। किसानों का मानना है कि समय पर पोषण मिलने से धान में अधिक कल्ले निकलेंगे और उत्पादन बढ़ेगा। इन दिनों गांव-गांव खेतों में किसान और उनके परिवार के सदस्य खेती के काम में जुटे नजर आ रहे हैं। गांव पुरवा सुजान निवासी किसान रामनरेश यादव अपनी पत्नी गीता देवी के साथ धान के खेत में यूरिया का छिड़काव करते मिले। उन्होंने बताया कि इस बार समय पर रोपाई पूरी हो गई है। अब यदि नहरों में लगातार पानी मिलता रहा और मौसम अनुकूल रहा तो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर पैदावार मिलने की उम्मीद है। गांव नगला हरचंद निवासी किसान राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ खेत में खाद डाल रहे थे। उन्होंने बताया कि धान की शुरुआती बढ़वार के समय खाद देना सबसे जरूरी होता है। यदि इस समय लापरवाही हुई तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। गांव बंसई निवासी किसान महेंद्र पाल ने बताया कि नहर से पानी मिलने के कारण सिंचाई की समस्या नहीं है। अब खेतों में पहली बार यूरिया डालने का कार्य चल रहा है। उनकी पत्नी कमलेश देवी ने कहा कि खेती परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है, इसलिए महिलाएं भी पुरुषों के साथ खेतों में पूरा सहयोग कर रही हैं।

महिलाएं भी संभाल रहीं खेती की जिम्मेदारी किसान वीरेंद्र पाल और उनकी पत्नी सीमा देवी ने बताया कि बारिश के साथ नहर का पानी मिलने से खेतों में नमी बनी हुई है। इससे खाद का असर भी अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि बीच में पानी की आपूर्ति बाधित हुई तो फसल प्रभावित हो सकती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की फसल में संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करने से जड़ों का विकास बेहतर होता है, अधिक कल्ले निकलते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है। किसानों को मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि अनावश्यक खर्च से बचते हुए फसल की गुणवत्ता भी बनी रहे। क्षेत्र के किसानों को उम्मीद है कि यदि नहरों और बंबों से पानी की आपूर्ति लगातार जारी रही तो इस बार धान की फसल अच्छी होगी। खेतों में खाद डालते किसानों की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीण अंचलों में खरीफ सीजन के कृषि कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है.

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समय पर खाद और पानी से बढ़ेगी पैदावार महिलाएं भी संभाल रहीं खेती की जिम्मेदारी

अछल्दा। धान की खेती में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। खेतों में खाद डालने, निराई-गुड़ाई और सिंचाई की निगरानी में उनकी सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से खेती का खर्च कम होता है और समय पर कृषि कार्य पूरे हो जाते हैं।

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समय पर खाद और पानी से बढ़ेगी पैदावार अछल्दा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की रोपाई के बाद शुरुआती अवस्था में संतुलित मात्रा में यूरिया और अन्य उर्वरकों का प्रयोग बेहद जरूरी होता है। पर्याप्त सिंचाई के साथ समय पर खाद देने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है, अधिक कल्ले निकलते हैं और उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है। किसानों को कृषि विभाग की सलाह के अनुसार ही उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए।