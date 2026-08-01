Auraiya News: महंगी खाद से बेहाल किसान, यूरिया 400 और डीएपी 1850 रुपये तक बिकने का आरोप
Auraiya News: धान की फसल में टॉप ड्रेसिंग के लिए खाद की कमी को लेकर किसानों में चिंता है। किसान कांग्रेस ने अपनी समस्याएं बिधूना एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर हल कराने की मांग की। किसानों ने बताया कि सहकारी समितियों में पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध नहीं है, जिससे उन्हें महंगे दामों पर निजी दुकानों से खाद खरीदना पड़ रहा है।
Auraiya News: धान की फसल में टॉप ड्रेसिंग का समय होने के बीच क्षेत्र में खाद की किल्लत को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध न होने से किसान निजी दुकानों से ऊंचे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। संगठन ने समाधान दिवस में बिधूना एसडीएम को ज्ञापन देकर कालाबाजारी पर रोक लगाने और किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गिरीश सिकरवार के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने बताया कि इन दिनों धान की फसल में यूरिया, डीएपी और जिंक की आवश्यकता सबसे अधिक है, लेकिन अधिकांश साधन सहकारी समितियों पर खाद का पर्याप्त स्टॉक नहीं है।
इसका फायदा उठाकर निजी विक्रेता किसानों से यूरिया की एक बोरी के 350 से 400 रुपये तथा डीएपी की बोरी 1850 रुपये तक में बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। ज्ञापन में मांग की गई कि खाद की कृत्रिम कमी पैदा कर अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर खाद मिल सके। किसानों ने किसान रजिस्ट्री की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि कई किसानों की भूमि के सभी गाटा संख्या दर्ज नहीं हैं, जबकि खतौनी में नाम और पिता के नाम में त्रुटियां होने से पंजीकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है। कई ग्रामीणों की घरौनी भी अभी तक नहीं बनी है। इन सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गिरीश सिकरवार, किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुरेश राजपूत, नरेश राजपूत, ब्रजेश कुमारी, अवनीश कुमार, आलोकप्रिय, सिद्धार्थ, दशरथ सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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