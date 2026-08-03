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Auraiya News: तीन दिन की मशक्कत के बाद भी नहीं मिले मगरमच्छ के बच्चे, अभियान बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: ततारपुर कलां गांव में पानी भरे गड्ढे से मगरमच्छ के बच्चों के रेस्क्यू का अभियान सफल नहीं हुआ। तीन दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, जिससे ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। वन विभाग ने गड्ढे का अधिकांश पानी निकालने के बाद भी तलाशी बंद कर दी और सुरक्षा के लिए गांव में कैटल कैचर तैनात किए हैं।

Auraiya News: तीन दिन की मशक्कत के बाद भी नहीं मिले मगरमच्छ के बच्चे, अभियान बंद

Auraiya News: थाना क्षेत्र के ततारपुर कलां गांव में पानी से भरे गड्ढे में मगरमच्छ के बच्चे दिखाई देने की सूचना पर वन विभाग द्वारा चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान सोमवार को भी सफल नहीं हो सका। तीसरे दिन गड्ढे का करीब 80 प्रतिशत पानी निकलवाने के बाद भी मगरमच्छ के बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम तक तलाश जारी रखने के बाद वन विभाग की टीम ने अभियान बंद कर दिया। शनिवार को ग्रामीणों ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद सेंगर के घर के पास स्थित पानी भरे गड्ढे में मगरमच्छ के बच्चे देखे थे। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंपिंग सेट से पानी निकलवाकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया।

हालांकि गड्ढे में अधिक कीचड़ और घनी झाड़ियों के कारण पहले दो दिनों तक टीम को सफलता नहीं मिली। सोमवार को भी अभियान जारी रखते हुए गड्ढे का अधिकांश पानी निकलवाया गया और दोबारा सघन तलाशी ली गई, लेकिन देर शाम तक मगरमच्छ के बच्चे नहीं मिले। इसके बाद वन विभाग की टीम वापस लौट गई। मगरमच्छ के बच्चे बरामद न होने से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जब तक वन्यजीवों का पता नहीं चल जाता, तब तक बच्चों और पशुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहेगी। वन दरोगा अभिषेक मिश्रा ने बताया कि गहन तलाशी के बावजूद कोई वन्यजीव नहीं मिला, इसलिए फिलहाल अभियान बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर गांव में दो कैटल कैचर तैनात किए गए हैं तथा किसी भी वन्यजीव के दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।

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