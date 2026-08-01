Auraiya News: गौकशी के वांछित आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल

Auraiya News: गौकशी के वांछित आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से घायल
Auraiya News: अजीतमल पुलिस ने गौकशी के मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में शनिवार तड़के बदमाशों से मुठभेड़ की। एक आरोपी के पैर में गोली लगी और उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने संदिग्ध मांस बरामद किया था, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है।
Auraiya News: गौकशी के मामले में वांछित आरोपियों की तलाश कर रही अजीतमल पुलिस की शनिवार तड़के प्रतापपुर अंडरब्रिज के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को मुरादगंज-भीखेपुर मार्ग पर छापेमारी के दौरान तीन बोरियों में रखा करीब 40 किलोग्राम संदिग्ध मांस बरामद किया गया था। मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कई आरोपी फरार हो गए थे। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने एक आवारा गाय को काटकर उसका मांस बेचने की तैयारी करने की बात स्वीकार की थी। बरामद मांस का नमूना जांच के लिए मथुरा स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है。
पुलिस की दबिश
इस मामले में लिटिल, प्रेमबाबू उर्फ रामू, शिवम निवासी टड़वा, शोएब उर्फ राई निवासी दलेलनगर, मुबारक हुसैन उर्फ राजा निवासी इस्लामनगर तथा एक अज्ञात आरोपी गोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी।
मुठभेड़ का घटनाक्रम
शनिवार तड़के प्रतापपुर अंडरब्रिज के पास वाहन चेकिंग के दौरान बाबरपुर की ओर से बाइक पर आ रहे दो संदिग्ध युवकों को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस के अनुसार दोनों भागने लगे और स्पीड ब्रेकर के पास बाइक फिसलकर गिर गई। आरोप है कि इसके बाद एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में रतनीपुर-जगदीशपुर, भीखेपुर निवासी मनोज कुमार पुत्र सुरेश चंद्र के बाएं पैर में गोली लग गई। उसका साथी मुबारक हुसैन उर्फ राजा निवासी इस्लामनगर मौके से फरार हो गया। घायल मनोज कुमार को उपचार के लिए सीएचसी अजीतमल भेजा गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। फरार आरोपी समेत अन्य वांछितों की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। क्षेत्राधिकारी अजीतमल मनोज गंगवार ने बताया कि गौकशी प्रकरण में वांछित आरोपियों की तलाश के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई थी। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल होकर गिरफ्तार हुआ है। बरामद संदिग्ध मांस की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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