Auraiya News: मंदिर के पास बिगड़ी तबीयत, अज्ञात बुजुर्ग की मौत

Auraiya News: मंदिर के पास बिगड़ी तबीयत, अज्ञात बुजुर्ग की मौत
Auraiya News: कस्बा बेला में कानपुर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास सोमवार सुबह एक अज्ञात बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। भक्तों ने एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। उसके पास से कुछ दवाई और पहचान संबंधी चीजें मिली हैं।
Auraiya News: कस्बा बेला में कानपुर रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास सोमवार सुबह एक अज्ञात बुजुर्ग की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी है। जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह एक बुजुर्ग मंदिर के पास बैठा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने पास के नाले में उल्टी कर दी। इसके बाद उसे लगातार हिचकियां आने लगीं। आसपास मौजूद दुकानदारों ने उसे पानी पिलाया और एंबुलेंस को सूचना दी। इस दौरान उसका नाम-पता पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था।
सीएचसी बेला में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. स्वास्तिका शर्मा ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पहचान के लिए मृतक की फोटो सोशल मीडिया पर साझा की, लेकिन देर शाम तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चिचौली मोर्चरी भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मृतक की शर्ट की जेब से दवा का एक पत्ता मिला है। वहीं शर्ट पर नीले पेन से गौतम कानपुर देहात लिखा हुआ था। उसके हाथ में लाठी और गले में अंगोछा भी मिला है, जिसके आधार पर पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि अज्ञात बुजुर्ग की पहचान के प्रयास जारी हैं। शिनाख्त होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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