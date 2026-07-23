Auraiya News: ऑटो की टक्कर से घायल वृद्ध ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, 13 दिन बाद चालक पर मुकदमा

Auraiya News: ऑटो की टक्कर से घायल वृद्ध ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, 13 दिन बाद चालक पर मुकदमा
Auraiya News: अटसू-अजीतमल मार्ग पर ऑटो की टक्कर से घायल वृद्ध जदुनाथ का इलाज के दौरान निधन हो गया। घटना के 13 दिन बाद, मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जदुनाथ हींग बेचकर लौट रहे थे जब यह दुर्घटना हुई।
Auraiya News: अटसू-अजीतमल मार्ग पर ऑटो की टक्कर से घायल हुए वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के 13 दिन बाद मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली अजीतमल में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, गोण्डा जिले के थाना कटरा बाजार क्षेत्र के ग्राम भदैयां निवासी अजय कुमार ने बताया कि उनके पिता जदुनाथ बाबरपुर के लक्ष्मीनगर में किराये पर रहकर हींग बेचने का काम करते थे। आठ जुलाई की शाम करीब 7:15 बजे वह हींग बेचकर साइकिल से वापस लौट रहे थे। आरोप है कि चकसत्तापुर नाले के पास पीछे से आए ऑटो संख्या यूपी-79 टी-5259 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 13 जुलाई को उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि अंतिम संस्कार की व्यस्तता के कारण वह तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सके। 21 जुलाई को तहरीर देने पर पुलिस ने चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।