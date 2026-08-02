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Auraiya News: यमुना तट स्थित पिंडदान स्थल का होगा कायाकल्प, समिति ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: - एक विचित्र पहल सेवा समिति ने जीर्णोद्धार की कार्ययोजना को दिया अंतिम रूप- 5100 पौधारोपण अभियान के तहत यमुना तट व परिक्रमा मार्ग भी किए गए चिन्हितफोट

Auraiya News: यमुना तट स्थित पिंडदान स्थल का होगा कायाकल्प, समिति ने किया निरीक्षण

Auraiya News: औरैया, संवाददाता। समाजसेवी संस्था एक विचित्र पहल सेवा समिति की आवश्यक बैठक रविवार को यमुना तट स्थित राम झरोखा परिसर में अध्यक्ष राजीव पोरवाल रानू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संस्था के जीवनधारा पौधारोपण अभियान के तहत 5100 पौधे लगाने की योजना को गति देने के साथ ही यमुना तट मार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त पिंडदान स्थल के जीर्णोद्धार पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने यमुना तट, देवकली एवं मंगला काली परिक्रमा पथ सहित विभिन्न स्थानों का चयन पौधारोपण के लिए किया। इसके बाद सदस्यों ने यमुना तट मार्ग पर स्थित पिंडदान स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की बदहाल स्थिति का जायजा लिया और जीर्णोद्धार कार्य को अंतिम रूप दिया।

संस्था के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि पिंडदान स्थल लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। आसपास गड्ढे हो गए हैं तथा पार्थिव शरीर रखने वाली चौकी भी जर्जर हो चुकी है। नापजोख के बाद चौकी पर ग्रेनाइट पत्थर लगाया जाएगा तथा क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्य शीघ्र शुरू कराया जाएगा, जिससे अंतिम संस्कार के दौरान पिंडदान करने आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि इस स्थल पर प्रतिदिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले करीब दस दिवंगत लोगों का पिंडदान संस्कार कराया जाता है। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले बड़ी संख्या में लोगों का प्रतिदिन यहां आवागमन रहता है, इसलिए स्थल का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। बैठक में पर्यावरण प्रहरी मनीष पुरवार हीरू, डॉ. शिवकुमार सोनी, विनोद कुमार पोरवाल, अनिल कुमार सोनी, संजय अग्रवाल, सेवानिवृत्त बैंककर्मी तेज बहादुर वर्मा, राकेश गुप्ता, संतोष कुशवाहा, अध्यक्ष राजीव पोरवाल रानू, संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।

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