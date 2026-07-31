Auraiya News: लालपुर विद्यालय में कम मिली छात्र उपस्थिति, बीएसए ने जताई नाराजगी

Auraiya News: बीएसए संजीव कुमार ने विकासखंड भाग्यनगर के ग्राम लालपुर स्थित परिषदीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में कम उपस्थित, मिड-डे मील में अनियमितता और साफ-सफाई की कमी पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने अध्यापकों की गैरहाजिरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और अभिभावकों से बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने की अपील की।

Auraiya News: फफूंद, संवाददाता। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संजीव कुमार ने शुक्रवार को विकासखंड भाग्यनगर के ग्राम लालपुर स्थित परिषदीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति, मिड-डे मील व्यवस्था में अनियमितता तथा विद्यालय परिसर में साफ-सफाई की कमी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। बीएसए ने संबंधित अधिकारियों और विद्यालय स्टाफ को व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बीएसए ने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली और शिक्षण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय की उपस्थिति पंजिका, मिड-डे मील रजिस्टर और अन्य अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। छात्र संख्या के मुकाबले कम उपस्थिति मिलने पर उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए विद्यालय प्रबंधन से कारण पूछा。

निरीक्षण के बाद की कार्रवाई बीएसए ने निर्देश दिए कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक का वेतन रोका जाएगा। वहीं लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों से संवाद निरीक्षण के बाद बीएसए ने विद्यालय स्टाफ के साथ गांव में घर-घर जाकर अभिभावकों से संवाद किया। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को विद्यालय से जोड़ना और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

विशेष अभियान का आदेश बीएसए ने विद्यालय स्टाफ को निर्देश दिए कि नामांकित सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा मिड-डे मील, स्वच्छता और शैक्षणिक गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर औचक निरीक्षण जारी रहेंगे और लापरवाही मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।