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Auraiya News: स्टेरिंग फेल होने से खड्ड में पलटा डंपर, चालक सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: बेला थाना क्षेत्र में बिधूना मार्ग पर बुधवार तड़के एक डंपर का स्टेरिंग फेल हो गया, जिससे वह खड्ड में गिर गया। चालक सुरक्षित बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने राहत जताई कि सड़क पर अन्य वाहन नहीं थे। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Auraiya News: स्टेरिंग फेल होने से खड्ड में पलटा डंपर, चालक सुरक्षित

Auraiya News: बेला थाना क्षेत्र के बेला-बिधूना मार्ग पर बुधवार तड़के एक डंपर का स्टेरिंग फेल होने से वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड्ड में उतर गया। हादसा फायर ब्रिगेड स्टेशन बिधूना के सामने स्थित छैरी पुलिया के पास हुआ। दुर्घटना में चालक सुरक्षित बच गया और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर बेला से बिधूना की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसका स्टेरिंग फेल हो गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। देखते ही देखते डंपर सड़क से उतरकर खड्ड में जा पलटा। चालक ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।

लोगों ने राहत जताई कि हादसे के समय सड़क पर कोई अन्य वाहन या राहगीर नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में क्रेन की सहायता से डंपर को खड्ड से निकालने की कार्रवाई शुरू कराई गई। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना नहीं मिली थी। मामले की जानकारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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