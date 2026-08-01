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Auraiya News: पति से कहासुनी के बाद महिला ने निगला कीटनाशक, हायर सेंटर रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: सुभानपुर गांव में शनिवार सुबह पति-पत्नी के बीच बातचीत के दौरान कहासुनी हुई। इसके बाद, महिला आरती देवी ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अछल्दा लाया गया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया।

Auraiya News: पति से कहासुनी के बाद महिला ने निगला कीटनाशक, हायर सेंटर रेफर

Auraiya News: थाना क्षेत्र के सुभानपुर गांव में शनिवार सुबह पति-पत्नी के बीच कहासुनी के बाद एक महिला ने कथित रूप से कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अछल्दा में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सुभानपुर गांव निवासी आरती देवी ने शनिवार सुबह करीब 10 बजे कथित रूप से कीटनाशक दवा खा ली। कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गईं। परिजन उन्हें तत्काल सीएचसी अछल्दा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया।परिजनों

के अनुसार सुबह किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद महिला ने यह कदम उठा लिया। चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। मामले में आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है।

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