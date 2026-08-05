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Auraiya News: दिशा बैठक की तैयारियों में जुटे विभाग, डीएम ने मांगी बिंदुवार अनुपालन रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की तैयारियाँ तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभाग प्रमुखों को जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही, योजनाओं के प्रस्तुतीकरण में एकरूपता बनाए रखने पर जोर दिया गया।

Auraiya News: दिशा बैठक की तैयारियों में जुटे विभाग, डीएम ने मांगी बिंदुवार अनुपालन रिपोर्ट

Auraiya News: प्रस्तावित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि पूर्व में आयोजित दिशा बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार और तथ्यपरक आख्या समय से उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने कहा कि अनुपालन रिपोर्ट संक्षिप्त होने के साथ पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित कार्यों के फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ भी संलग्न किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी मामले में जांच कराई गई है तो उसकी प्रगति और निष्कर्ष का भी उल्लेख किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि एजेंडा में निर्धारित बिंदुओं के अनुसार ही योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाए तथा यथासंभव तहसील एवं विकासखंडवार विवरण प्रस्तुत किया जाए। साथ ही जनपद स्तर का समेकित आंकड़ा भी शामिल किया जाए। उन्होंने रिपोर्ट की भाषा और प्रारूप में एकरूपता बनाए रखने तथा आवश्यकता होने पर स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी जोड़ने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को केंद्र एवं प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण बुकलेट के रूप में तैयार करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों में विलंब के कारण, अस्वीकृत मामलों में अस्वीकृति का कारण तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं भी बैठक में उपलब्ध कराई जाएं।बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों की पोषण वाटिकाओं एवं विभागीय योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं परियोजना निदेशक डीआरडीए को मनरेगा और वीबीजी रामजी योजना के कार्यों का अलग-अलग विवरण, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुतीकरण तैयार करने तथा ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सक्रिय स्वयं सहायता समूहों एवं लाखपति दीदी योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अविनाश चंद्र मौर्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी सी.पी. सिंह, परियोजना निदेशक डीआरडीए मनीष कुमार मौर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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