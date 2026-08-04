Auraiya News: निर्धारित दर से महंगी यूरिया बेचना पड़ा भारी, चार खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

Auraiya News: जनपद में निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इन प्रतिष्ठानों पर उर्वरकों के क्रय-विक्रय पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं दिबियापुर क्षेत्र के तीन अन्य खाद विक्रेताओं के यहां भी आकस्मिक छापेमारी कर अभिलेखों की जांच की गई। जिला कृषि विभाग को किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बिक्री की शिकायतें मिली थीं। जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक विकास अधिकारी से कराई गई जांच में मैसर्स विवेक खाद भंडार घसारा, मैसर्स शुक्ला खाद भंडार घसारा, मैसर्स राजपूत खाद भंडार घसारा तथा मैसर्स आदर्श खाद भंडार, अबावर (सहार) द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचे जाने की पुष्टि हुई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर चारों विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और उर्वरकों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा तीन अगस्त को मैसर्स आशीष ट्रेडर्स, मैसर्स भारत खाद भंडार तथा पवन खाद भंडार, दिबियापुर पर भी आकस्मिक छापेमारी कर स्टॉक, बिक्री रजिस्टर और अन्य अभिलेखों की जांच की गई। जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने सभी उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन स्टॉक और रेट बोर्ड अद्यतन रखें, स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर नियमित रूप से संधारित करें तथा प्रत्येक बिक्री पर किसानों को कैश रसीद अनिवार्य रूप से दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरकों की बिक्री केवल शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही की जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपदभर में उर्वरक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक (सहकारिता) भी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनपद में वर्तमान में 18,684 मीट्रिक टन यूरिया, 7,143 मीट्रिक टन डीएपी तथा 3,753 मीट्रिक टन एनपीके उर्वरक उपलब्ध हैं, जिससे किसानों को आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। किसानों से भी अपील की गई है कि वे प्रत्येक खरीद पर कैश रसीद अवश्य लें और किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें।