Auraiya News: पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार घायल

Auraiya News: पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, चार घायल
Auraiya News: - नेविलगंज गांव में कहासुनी के बाद हुआ विवाद- सभी घायलों का सीएचसी में कराया गया चिकित्सकीय परीक्षणअछल्दा, संवाददाता।थाना क्षेत्र के ग्राम नेविलगंज मे
Auraiya News: अछल्दा, संवाददाता।थाना क्षेत्र के ग्राम नेविलगंज में रविवार को घर के बाहर पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई, जिसमें दोनों पक्षों के दो-दो लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। घटना में एक पक्ष से नितिन पुत्र रविंद्र कुमार तथा सुदेशी पत्नी रविंद्र कुमार घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से श्यामजी पुत्र छोटेलाल और गोविंद पुत्र छोटेलाल को चोटें आईं। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा लाया गया, जहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है।
पुलिस ने बताया कि मामले की सूचना प्राप्त हुई है। तहरीर मिलने के बाद जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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