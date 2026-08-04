Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: दीपक रखने के विवाद में गाली-गलौज व मारपीट के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: नेवीलगंज मोहल्ले में एक खाली प्लॉट में दीपक रखने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें गाली-गलौज और मारपीट का प्रयास किया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

Auraiya News: दीपक रखने के विवाद में गाली-गलौज व मारपीट के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज

Auraiya News: थाना क्षेत्र के नेविलगंज मोहल्ले में खाली प्लॉट में दीपक रखने को लेकर हुए विवाद में गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेविलगंज निवासी सनी शर्मा पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो अगस्त की सुबह एक पुजारी की सलाह पर उनके पिता ने एक खाली प्लॉट में स्थित पेड़ के नीचे दीपक रखा था। तहरीर के अनुसार उक्त प्लॉट के स्वामी विनय शाक्य हैं और उन्हें दीपक रखने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला लालू यादव शराब के नशे में उनके घर पहुंचा और बिना किसी कारण सनी तथा उनके माता-पिता के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उनके पिता के साथ धक्का-मुक्की की, कॉलर पकड़कर घर से बाहर घसीटने का प्रयास किया और मारपीट करने की कोशिश की। पीड़ित का आरोप है कि आसपास के लोगों द्वारा बीच-बचाव किए जाने के बावजूद आरोपी करीब डेढ़ घंटे तक अभद्रता करता रहा, जिससे परिवार को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। सनी का कहना है कि जिस प्लॉट में दीपक रखा गया था, वह आरोपी का नहीं है, इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुरेशचंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।