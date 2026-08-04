Auraiya News: दीपक रखने के विवाद में गाली-गलौज व मारपीट के प्रयास का आरोप, मुकदमा दर्ज

Auraiya News: थाना क्षेत्र के नेविलगंज मोहल्ले में खाली प्लॉट में दीपक रखने को लेकर हुए विवाद में गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेविलगंज निवासी सनी शर्मा पुत्र प्रमोद कुमार शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि दो अगस्त की सुबह एक पुजारी की सलाह पर उनके पिता ने एक खाली प्लॉट में स्थित पेड़ के नीचे दीपक रखा था। तहरीर के अनुसार उक्त प्लॉट के स्वामी विनय शाक्य हैं और उन्हें दीपक रखने पर कोई आपत्ति नहीं थी।

आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला लालू यादव शराब के नशे में उनके घर पहुंचा और बिना किसी कारण सनी तथा उनके माता-पिता के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उनके पिता के साथ धक्का-मुक्की की, कॉलर पकड़कर घर से बाहर घसीटने का प्रयास किया और मारपीट करने की कोशिश की। पीड़ित का आरोप है कि आसपास के लोगों द्वारा बीच-बचाव किए जाने के बावजूद आरोपी करीब डेढ़ घंटे तक अभद्रता करता रहा, जिससे परिवार को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। सनी का कहना है कि जिस प्लॉट में दीपक रखा गया था, वह आरोपी का नहीं है, इसलिए विवाद का कोई कारण नहीं था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुरेशचंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।