Auraiya News: शराब पीने के दौरान विवाद में युवक पर डंडे से हमला, गंभीर घायल
Auraiya News: मुडेना रामदत्त गांव में शराब पीने के दौरान झगड़े में आशीष उर्फ छोटू पांडेय पर डंडे से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
Auraiya News: थाना क्षेत्र के मुडेना रामदत्त गांव में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार शनिवार दोपहर गांव निवासी आशीष उर्फ छोटू पांडेय पुत्र गिरीश नारायण पांडेय गांव के ही कल्लू पांडेय पुत्र रामनरेश के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।
विवाद बढ़ने पर गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि कल्लू पांडेय और उसके पुत्र रामजी ने डंडे से आशीष के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को सीएचसी अजीतमल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।घायल की मां अरुणा देवी की तहरीर पर पुलिस ने कल्लू पांडेय और रामजी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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