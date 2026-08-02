Auraiya News: बिठूर रवाना हुए प्रथम डाक कांवड़ियों का पुष्पवर्षा से स्वागत

Auraiya News: बिठूर रवाना हुए प्रथम डाक कांवड़ियों का पुष्पवर्षा से स्वागत
Auraiya News: - संकट मोचन मंदिर से गंगाजल लेने के लिए बिठूर रवाना हुए शिवभक्त- एक विचित्र पहल सेवा समिति ने अंगवस्त्र पहनाकर किया सम्मानफोटो: 16 बिठूर रवाना हुए प्र
Auraiya News: औरैया, संवाददाता। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर जलाभिषेक के लिए बिठूर गंगाघाट रवाना हो रहे प्रथम डाक कांवड़ यात्रा के श्रद्धालुओं का रविवार शाम संकट मोचन मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया गया। समाजसेवी संस्था एक विचित्र पहल सेवा समिति के पदाधिकारियों ने शिवभक्तों का अंगवस्त्र ओढ़ाकर और पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया तथा उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। रविवार शाम करीब चार बजे संकट मोचन मंदिर से शिवभक्तों का जत्था बिठूर के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु सोमवार को बिठूर से गंगाजल लेकर देवकली महादेव मंदिर पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ का सामूहिक जलाभिषेक करेंगे।समिति के अध्यक्ष राजीव पोरवाल रानू के नेतृत्व में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शिवभक्तों की सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए बजरंगबली से प्रार्थना की गई।
समिति के सदस्यों ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, सेवा और अनुशासन का प्रतीक है तथा श्रद्धालुओं का सम्मान करना पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर राम आसरे गुप्ता, आचार्य कुलदीप दुबे, आदित्य, दिव्यांशु लक्ष्यकर, शिवम बिश्नोई, मयंक चौरसिया, संजय अग्रवाल, अमित गुप्ता, कुलदीप बाबा, राजेंद्र कुमार, आलोक वर्मा, सुधीर, अनिल कुमार तथा समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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