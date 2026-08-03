Auraiya News: सावन के पहले सोमवार पर मनकामनेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

Auraiya News: सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का ग्वारी स्थित प्राचीन मनकामनेश्वर मंदिर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने विधि-विधान से शिव पूजन किया और परिवार की खुशहाली की कामना की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और मंदिर समिति ने दर्शन की सुविधाओं का ध्यान रखा।

Auraiya News: सावन के पहले सोमवार पर थाना क्षेत्र के ग्वारी स्थित प्राचीन मनकामनेश्वर मंदिर सहित आसपास के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। दिनभर भगवान शिव के जयघोष से मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र शिवमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भोलेनाथ का विधि-विधान से जलाभिषेक किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। ग्वारी के अलावा घसारा, इटैली, बंशी, वीरपुर, बघुआ, बैसोली और चिमकुनी समेत क्षेत्र के विभिन्न गांवों के शिवालयों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मंदिरों में "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष लगातार गूंजते रहे। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पूरे दिन मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा।

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। मंदिर मार्ग पर पांच सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेले क्षेत्र की निगरानी की गई। थाना प्रभारी सुरेशचंद्र सिंह पुलिस बल के साथ नहर पुल और मंदिर मार्ग पर मुस्तैद रहे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात संचालन और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने में भी सहयोग किया।

मंदिर समिति ने संभाली व्यवस्थाएं मंदिर के महंत शिवपाल दास महाराज के नेतृत्व में मंदिर समिति ने दर्शन व्यवस्था, पेयजल और कतार प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली। समिति के सदस्यों की सक्रियता से श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के सुगमता से दर्शन कराए गए।

महंत शिवपाल दास महाराज ने कहा कि सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन और जलाभिषेक किया। मंदिर समिति ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं, जिससे दर्शन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुए।