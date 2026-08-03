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Auraiya News: देवकली मंदिर पहुंचे डीएम-एसपी, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: श्रावण मास के पहले सोमवार पर देवकली महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। जिलाधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए। सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा गया।

Auraiya News: देवकली मंदिर पहुंचे डीएम-एसपी, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का लिया जायजा

Auraiya News: श्रावण मास के पहले सोमवार पर देवकली महादेव मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच जिलाधिकारी बृजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने सोमवार को मंदिर परिसर पहुंचकर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग और आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी प्रकार की कमी न रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए देवकली मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में दर्शन मार्ग, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, बैरिकेडिंग, कतारबद्ध दर्शन प्रणाली और भीड़ प्रबंधन को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए।

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उन्होंने अधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर प्रत्येक व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखने, श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसका तत्काल निस्तारण किया जाए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुचारु रखने तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के प्रति सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंदिर परिसर में की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अविनाश चंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, उपजिलाधिकारी सदर ब्रह्मानंद, तहसीलदार सदर प्रकाश चौधरी सहित प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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