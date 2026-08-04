Auraiya News: मुख्य सड़क पर गड्ढा बना हादसों की वजह, ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग

Auraiya News: मुख्य सड़क पर गड्ढा बना हादसों की वजह, ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग
Auraiya News: पट्टी ज्ञानी गांव की मुख्य सड़क पर बने गहरे गड्ढे ने राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अंधेरे में गड्ढा न दिखने से कई साइकिल और मोटरसाइकिल चालक दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र मरम्मत करने की मांग की है ताकि किसी बड़ी घटना से बचा जा सके।
Auraiya News: चौकी क्षेत्र के पट्टी ज्ञानी गांव में मुख्य सड़क के बीच बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। गड्ढे के कारण आए दिन साइकिल और मोटरसाइकिल चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत कर गड्ढा भरवाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार सिपाही लाल के मकान के सामने मुख्य सड़क के बीचों-बीच काफी समय से गहरा गड्ढा बना हुआ है। बरसात के दौरान इसमें पानी भर जाने से इसकी गहराई का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के समय अंधेरे में गड्ढा दिखाई न देने के कारण कई दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिर चुके हैं और चोटिल हुए हैं।स्थानीय
लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि समय रहते गड्ढे की मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से शीघ्र सड़क की मरम्मत कर गड्ढा भरवाने की मांग की है, ताकि लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके।
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