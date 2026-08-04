Auraiya News: मुख्य सड़क पर गड्ढा बना हादसों की वजह, ग्रामीणों ने मरम्मत की मांग

Auraiya News: चौकी क्षेत्र के पट्टी ज्ञानी गांव में मुख्य सड़क के बीच बना गहरा गड्ढा राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। गड्ढे के कारण आए दिन साइकिल और मोटरसाइकिल चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और प्रशासन से तत्काल सड़क की मरम्मत कर गड्ढा भरवाने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार सिपाही लाल के मकान के सामने मुख्य सड़क के बीचों-बीच काफी समय से गहरा गड्ढा बना हुआ है। बरसात के दौरान इसमें पानी भर जाने से इसकी गहराई का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के समय अंधेरे में गड्ढा दिखाई न देने के कारण कई दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिर चुके हैं और चोटिल हुए हैं।स्थानीय