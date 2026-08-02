Auraiya News: सड़क किनारे उगा ''''बबूरी वन'''' बना मौत का जाल

Auraiya News: - दो वर्षों में दो लोगों की जा चुकी जान, कई हादसों में दर्जनों घायल- कांवड़ यात्रा से पहले झाड़ियां हटाने की मांग, दृश्यता बाधित होने से बढ़ रहा खतराफोटो

Auraiya News: एरवाकटरा, संवाददाता। एरवाकटरा कस्बे के कटरा चौराहे से छिबरामऊ मार्ग पर परारा-देईपुर के बीच सड़क किनारे उगे विलायती बबूल बबूरी के घने झाड़ राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। सड़क के दोनों ओर फैली झाड़ियों के कारण वाहन चालकों की दृश्यता प्रभावित हो रही है, जिससे इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से झाड़ियों की सफाई नहीं कराई गई, जबकि कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं।

दुर्घटनाओं का बढ़ता खतरा ग्रामीणों का कहना है कि परारा-देईपुर के बीच सड़क का यह हिस्सा दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन चुका है। सामने से आने वाले वाहनों का समय रहते दिखाई न देने के कारण अक्सर बाइक और चार पहिया वाहन आमने-सामने या पीछे से टकरा जाते हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर सैफई मेडिकल कॉलेज तक रेफर किए जा चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार इसी स्थान पर पिछले दो वर्षों में दो लोगों की जान जा चुकी है। करीब दो वर्ष पहले कटरा निवासी अजीजुर रहमान देईपुर से घर लौट रहे थे, तभी बबूरी वन के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 25 जुलाई को देईपुर निवासी गिरीश चंद्र गुप्ता मोपेड से कटरा बाजार जा रहे थे। इसी स्थान पर पीछे से आई बाइक की टक्कर से उनकी भी घटनास्थल पर मौत हो गई।

कांवड़ यात्रा की सुरक्षा ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को सिंगी रामपुर से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री इसी मार्ग से गुजरेंगे। ऐसे में यदि सड़क किनारे उगी झाड़ियों की तत्काल कटाई नहीं कराई गई तो दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाएगी। लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्षेत्र के अजय पाल, विकास यादव, पूर्व प्रधानाचार्य रामरतन पाल, राजेश्वर दयाल, मुनेंद्र उर्फ टिंकू, पूतू गुप्ता और ज्ञानेंद्र गुप्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और संबंधित अधिकारियों से सड़क किनारे उगी झाड़ियों की सफाई कराकर मार्ग को सुरक्षित बनाने की मांग की है।

दो साल में दो मौतें, फिर भी नहीं जागा तंत्र ग्रामीणों का कहना है कि सड़क किनारे उगे बबूरी के झाड़ लंबे समय से हादसों की वजह बने हुए हैं। दो लोगों की मौत और कई दुर्घटनाओं के बावजूद अब तक न तो झाड़ियों की कटाई कराई गई और न ही सड़क सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी दुर्घटना हो सकती है।