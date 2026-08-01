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Auraiya News: साइबर जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को ऑनलाइन ठगी से बचने के दिए टिप्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: शनिवार को श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज, कटरा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें संजीव कुमार ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी से बचाव और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के उपाय बताए। उन्होंने मजबूत पासवर्ड बनाने, संदिग्ध लिंक से बचने और साइबर अपराधों की जानकारी रखने की सलाह दी।

Auraiya News: साइबर जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को ऑनलाइन ठगी से बचने के दिए टिप्स

Auraiya News: श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज, कटरा में शनिवार को साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें साइबर क्राइम थाना औरैया के प्रभारी संजीव कुमार ने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए मोबाइल और इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने के लिए जागरूक किया। संजीव कुमार ने कहा कि साइबर अपराध अनजाने में भी हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों से मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाने की अपील करते हुए कहा कि पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षरों के साथ अंक एवं विशेष चिन्हों का प्रयोग करें।

जन्मतिथि, नाम या मोबाइल नंबर को पासवर्ड न बनाएं और एक ही पासवर्ड का उपयोग अलग-अलग वेबसाइटों या ऐप पर करने से बचें। उन्होंने फर्जी वेबसाइट, संदिग्ध लिंक और पॉप-अप विज्ञापनों से सावधान रहने की सलाह दी। साथ ही कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते, एटीएम या डेबिट-क्रेडिट कार्ड की जानकारी साझा न करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से टास्क पूरा कर पैसे कमाने जैसे लुभावने ऑफर अक्सर साइबर ठगी का हिस्सा होते हैं, इसलिए इनके झांसे में न आएं। किसी भी अज्ञात फाइल या एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से भी बचें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाए तो ''गोल्डन आवर'' में तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं या निकटतम थाने की साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें, ताकि समय रहते धनराशि बचाई जा सके। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुधीर त्रिपाठी, गिरीश चंद्र दुबे, धर्मपाल सिंह शर्मा, अवलाख नागर, शिव शर्मा, अनुराग कुमार, यदुवीर सिंह, ईश्वर दयाल, कौशलेन्द्र कुमार सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

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