Auraiya News: 41 वर्ष की सेवा के बाद सीआरपीएफ जवान का स्वागत
Auraiya News: सीआरपीएफ में 41 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले करन सिंह यादव का सोमवार को गांव लौटने पर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने उन्हें फूल-मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। लोगों ने उनके अनुकरणीय सेवा काल की सराहना की और उन्हें स्वस्थ एवं सुखद सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं दीं।
Auraiya News: बेला। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में 41 वर्ष एक माह की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हुए थाना क्षेत्र के सिमरापुरवा निवासी करन सिंह यादव का सोमवार को गृह क्षेत्र पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल-मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। लोगों ने उनके अनुकरणीय सेवाकाल की सराहना करते हुए स्वस्थ एवं सुखद सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाएं दीं।
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