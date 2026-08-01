Auraiya News: आबादी के बीच गड्ढे में दिखे मगरमच्छ के बच्चे, ग्रामीणों में दहशत

Auraiya News: थाना क्षेत्र के ग्राम तातारपुर कलां में शनिवार को घरों के पास सड़क किनारे बारिश और नाली के पानी से भरे गड्ढे में मगरमच्छ के दो से तीन बच्चे दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मगरमच्छों की मौजूदगी से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार गड्ढे में करीब दो से तीन फीट लंबे मगरमच्छ के बच्चे तैरते दिखाई दिए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना मिलने के करीब दो घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मगरमच्छों का रेस्क्यू करने के बजाय बिना कार्रवाई किए लौट गई।