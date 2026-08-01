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Auraiya News: आबादी के बीच गड्ढे में दिखे मगरमच्छ के बच्चे, ग्रामीणों में दहशत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: शनिवार को ग्राम तातारपुर कलां में बारिश और नाली के पानी से भरे गड्ढे में मगरमच्छ के दो से तीन बच्चे मिले। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू की मांग की, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम देर से आई और कार्रवाई नहीं की।

Auraiya News: आबादी के बीच गड्ढे में दिखे मगरमच्छ के बच्चे, ग्रामीणों में दहशत

Auraiya News: थाना क्षेत्र के ग्राम तातारपुर कलां में शनिवार को घरों के पास सड़क किनारे बारिश और नाली के पानी से भरे गड्ढे में मगरमच्छ के दो से तीन बच्चे दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मगरमच्छों की मौजूदगी से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार गड्ढे में करीब दो से तीन फीट लंबे मगरमच्छ के बच्चे तैरते दिखाई दिए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना मिलने के करीब दो घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मगरमच्छों का रेस्क्यू करने के बजाय बिना कार्रवाई किए लौट गई।

उनका कहना है कि विभागीय कर्मियों ने ग्रामीणों से ही मगरमच्छ पकड़कर विभाग को सौंपने की बात कही, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आबादी के बीच मगरमच्छों की मौजूदगी के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते रेस्क्यू नहीं कराया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू अभियान चलाकर मगरमच्छों को सुरक्षित पकड़कर अन्य स्थान पर छोड़ने की मांग की है।

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