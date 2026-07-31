Auraiya News: बैटरी चोरी के आरोपी पर कार्रवाई न होने का आरोप, पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक से लगाई गुहार

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के बीघेपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने चोरी गई ऑटो बैटरी बरामद होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर विधिक कार्रवाई की मांग की है। बीघेपुर निवासी सरनाम सिंह पुत्र राजाराम ने बताया कि 28 जुलाई को उनके घर के बाहर खड़े ऑटो से बैटरी चोरी हो गई थी। उनका कहना है कि इससे पहले भी उनके ऑटो से कई बार बैटरी और पटिया चोरी हो चुकी है, जिससे उन्हें पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति पर संदेह था। पूछताछ करने पर आरोपी ने बैटरी अपने एक परिचित के घर पर होने की बात स्वीकार की और वहीं से बैटरी वापस दिला दी।