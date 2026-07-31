Auraiya News: बैटरी चोरी के आरोपी पर कार्रवाई न होने का आरोप, पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक से लगाई गुहार

Auraiya News: बैटरी चोरी के आरोपी पर कार्रवाई न होने का आरोप, पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक से लगाई गुहार
Auraiya News: बीघेपुर गांव के एक निवासी ने चोरी की गई ऑटो बैटरी बरामद होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई ना होने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र दिया, जिसमें उसने कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के बीघेपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने चोरी गई ऑटो बैटरी बरामद होने के बावजूद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र देकर विधिक कार्रवाई की मांग की है। बीघेपुर निवासी सरनाम सिंह पुत्र राजाराम ने बताया कि 28 जुलाई को उनके घर के बाहर खड़े ऑटो से बैटरी चोरी हो गई थी। उनका कहना है कि इससे पहले भी उनके ऑटो से कई बार बैटरी और पटिया चोरी हो चुकी है, जिससे उन्हें पड़ोसी गांव के एक व्यक्ति पर संदेह था। पूछताछ करने पर आरोपी ने बैटरी अपने एक परिचित के घर पर होने की बात स्वीकार की और वहीं से बैटरी वापस दिला दी।
पीड़ित का आरोप है कि उसने पूरे मामले की शिकायत अटसू चौकी में की, लेकिन कार्रवाई के बजाय पुलिस ने यह कहकर लौटा दिया कि बैटरी मिल गई है, अब किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उसने प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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