Auraiya News: सीएमओ ने सीएचसी का औचक निरीक्षण, महिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी
Auraiya News: सीएमओ ने अछल्दा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में हड़कंप मच गया जब उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं से बात की और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। बेहतर सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
Auraiya News: सीएमओ ने मंगलवार दोपहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और 30 शैय्या महिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। सीएमओ ने सबसे पहले दवाखाने का निरीक्षण किया। वहां तैनात फार्मासिस्ट राजेश कुमार से दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली तथा दवा लेने आए मरीजों से भी वितरण व्यवस्था के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने आपातकालीन कक्ष, टीकाकरण कक्ष, वार्ड, पैथोलॉजी, उपस्थिति रजिस्टर और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में तैनात चिकित्सक एवं कर्मचारी उपस्थित मिले।
इसके बाद सीएमओ ने 30 शैय्या महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। यहां भर्ती गर्भवती महिलाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और स्टाफ नर्स साधना को साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने सीएचसी में तैनात बीडीएस दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. ज्योत्सना सोलंकी के पिछले दो वर्षों से अनुपस्थित रहने के संबंध में भी जानकारी ली और संबंधित अभिलेख तलब किए। इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, डॉ. अमरदीप, डॉ. ललित मोहन सहित अन्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार ने कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अस्पतालों में साफ-सफाई, दवा उपलब्धता और नियमित चिकित्सीय सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।