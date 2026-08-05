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Auraiya News: नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा, आरोपी की तलाश में पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: पुलिस ने 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित के पिता के अनुसार, आरोपी ने झोपड़ी में पहुंचकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर गला दबाया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

Auraiya News: नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट का मुकदमा, आरोपी की तलाश में पुलिस

Auraiya News: थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

घटना का विवरण

पीड़ित पिता के अनुसार, 30 जुलाई की रात करीब 10 बजे उनकी पुत्री खेत पर बनी झोपड़ी में सो रही थी, जबकि वह पास के खेत में धान की फसल में पानी लगा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान नगला झाल निवासी राजीव उर्फ रिंकू पुत्र रामबहादुर झोपड़ी में पहुंच गया और किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी का गला दबाया, उसके साथ मारपीट की और घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर पिता मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट की।

पुलिस कार्रवाई

तहरीर में यह भी आरोप है कि आरोपी पहले से किशोरी पर फोन पर बात करने का दबाव बना रहा था। घटना की सूचना तत्काल डायल-112 पर दी गई। थाना प्रभारी सुरेश चंद्र ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना कब हुई?
यह घटना 30 जुलाई की रात करीब 10 बजे हुई।
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