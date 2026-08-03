Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा हाईट गेज, नहर पटरी पर भारी वाहनों पर रोक की व्यवस्था ध्वस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: सैफई-रूरा लिंक मार्ग पर घसारा नहर पुल के पास एक अज्ञात वाहन के टकराने से हाई गेज क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सिंचाई विभाग ने इसकी मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है, ताकि भारी वाहनों का आवागमन नियंत्रित किया जा सके। क्षेत्रीय लोग निगरानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

Auraiya News: अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा हाईट गेज, नहर पटरी पर भारी वाहनों पर रोक की व्यवस्था ध्वस्त

Auraiya News: सैफई-रूरा लिंक मार्ग पर घसारा नहर पुल के पास भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा लगाया गया हाई गेज रविवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सोमवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हाई गेज का निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और हाई गेज की मरम्मत कराकर जल्द ही दोबारा स्थापित कराया जाएगा, ताकि भारी वाहनों का आवागमन नियंत्रित रह सके। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए व्यवस्था प्रभावित रही।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, घसारा नहर पुल से पहले नहर पटरी मार्ग को भारी वाहनों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंचाई विभाग ने हाई गेज स्थापित कराया था। रविवार देर रात एक अज्ञात वाहन हाई गेज से टकरा गया, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि हाई गेज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

स्थानीय सक्रियता

सोमवार सुबह स्थानीय लोगों ने हाई गेज टूटा देखा तो इसकी सूचना सिंचाई विभाग को दी। सूचना मिलते ही अवर अभियंता हरिश्चंद्र मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त हाई गेज का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाई गेज की जल्द मरम्मत कराकर उसे पुन: स्थापित कराया जाएगा, ताकि नहर पटरी मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकी जा सके। साथ ही घटना की सूचना पुलिस को देकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। क्षेत्रीय लोगों ने नहर पटरी मार्ग पर निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी निगरानी नहीं की गई तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। अवर अभियंता हरिश्चंद्र ने बताया कि क्षतिग्रस्त हाई गेज की जल्द मरम्मत कराकर दोबारा स्थापित कराया जाएगा। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना दी जा रही है。

अतिरिक्त प्रश्न

घसारा नहर पुल पर हाई गेज क्यों लगाया गया था?
हाई गेज को भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए लगाया गया था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।