Auraiya News: दहेज उत्पीड़न में पति समेत छह पर मुकदमा

Auraiya News: दहेज उत्पीड़न में पति समेत छह पर मुकदमा
Auraiya News: - विवाहिता ने 20 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज मांगने का लगाया आरोप- मारपीट, जान से मारने की धमकी और हत्या के प्रयास का भी आरोपअजीतमल, संवाददाता।एक विवाह
Auraiya News: अजीतमल, संवाददाता। एक विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत छह ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्रीनगर बाबरपुर निवासी पीड़िता आरती उर्फ पूजा राजपूत ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह छह फरवरी 2025 को इटावा जनपद के पक्काबाग निवासी पंकज कुमार उर्फ मोनू के साथ हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद पति, सास, ससुर, ननद, जेठ और जेठानी अतिरिक्त 20 लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई।विवाहिता
का आरोप है कि पति स्वयं को भारतीय वायुसेना में जूनियर इंजीनियर बताकर दूसरी शादी करने और जान से मारने की धमकी देता था। 21 अक्तूबर 2025 को दहेज की मांग को लेकर दुपट्टे से फांसी लगाकर हत्या का प्रयास भी किया गया, लेकिन लोगों के पहुंचने पर उसकी जान बच गई। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने बताया कि कई बार समझौते के प्रयास हुए, लेकिन ससुराल पक्ष का रवैया नहीं बदला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति पंकज कुमार उर्फ मोनू, सास उषा देवी, ससुर राजेंद्र सिंह, ननद नेहा, जेठ अवनीश कुमार समेत अन्य नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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