Auraiya News: भीषण बारिश का अलर्ट, अहनैया व सेंगर नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका

Auraiya News: भीषण बारिश का अलर्ट, अहनैया व सेंगर नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका
Auraiya News: प्रशासन ने संभावित भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अहनैया और सेंगर नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। नदी किनारे बसे गांवों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लोगों को नदी के किनारे जाने से बचने और आपात स्थिति में प्रशासन को सूचित करने को कहा गया है।
Auraiya News: क्षेत्र में संभावित भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार वर्षा होने की स्थिति में अहनैया और सेंगर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों के लोगों से विशेष सावधानी बरतने, नदी के किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि वे नदी किनारे अनावश्यक आवाजाही से बचें और बच्चों को भी नदी के आसपास न जाने दें।
यदि जलस्तर बढ़ने लगे तो तत्काल सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाएं। किसानों से भी खेतों में कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की चेतावनियों और प्रशासन की सूचनाओं पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यदि बारिश का दौर लगातार जारी रहता है तो अहनैया और सेंगर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। इससे निचले क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सेंगर नदी में आई बाढ़ ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। बाढ़ के पानी से किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न होकर नष्ट हो गई थी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसी अनुभव को देखते हुए प्रशासन इस बार पहले से ही सतर्कता बरत रहा है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।
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