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Auraiya News: घर में घुसकर युवती से मारपीट, गला दबाकर हत्या के प्रयास का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: ग्राम रहमापुर में गली के कब्जे के विवाद के चलते 18 वर्षीय युवती के साथ मारपीट कर गला दबाने का प्रयास किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है।

Auraiya News: घर में घुसकर युवती से मारपीट, गला दबाकर हत्या के प्रयास का आरोप

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रहमापुर में गली के कब्जे के विवाद को लेकर घर में घुसकर 18 वर्षीय युवती के साथ मारपीट और गला दबाकर हत्या का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम रहमापुर निवासी अरविंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव में गली के कब्जे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि इसी रंजिश में विपक्षी आए दिन गाली-गलौज करने के साथ जान से मारने की धमकी देते रहे हैं, जिसकी शिकायत पहले भी पुलिस चौकी में की जा चुकी है।

तहरीर के अनुसार, दो अगस्त को दोपहर करीब तीन बजे अरविंद गांव के बाहर पुलिया पर बैठे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी ने फोन कर बताया कि ऊदल, उसका पुत्र इंद्रपाल, राजेंद्र और उसका पुत्र सुमित लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए हैं और गाली-गलौज कर रहे हैं। सूचना मिलते ही अरविंद घर पहुंचे, लेकिन आरोपियों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। किसी तरह वह घर के अंदर चले गए। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंची उनकी 18 वर्षीय पुत्री छाया को इंद्रपाल और सुमित ने पकड़ लिया तथा गले में अंगौछा डालकर फंदा लगाने का प्रयास करते हुए मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। पुत्री को बचाने पहुंचीं उसकी मां राजवती के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इसके बाद घायल युवती को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल ले जाया गया, जहां उसका उपचार कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली अजीतमल पुलिस ने ऊदल, इंद्रपाल, राजेंद्र और सुमित, सभी निवासी ग्राम रहमापुर, के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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