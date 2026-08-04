Auraiya News: मारपीट व जान से मारने की धमकी का आरोप, तीन पर मुकदमा
Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलगंवा में श्यामशरण के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। युवक ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मलगंवा मंदिर में एक युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम मलगंवा मंदिर निवासी श्यामशरण ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अगस्त को वह अपने घर के बाहर बैठे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव के मिस्टर गुर्जर, सत्यम गुर्जर और ऋतिक गुर्जर ने उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
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