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Auraiya News: सरकारी तालाब से अवैध कब्जा न हटने पर ग्रामीणों में रोष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: भग्गा पुरवा गांव के सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। लेखपाल पर आरोप है कि उसने झूठी आख्या भेजी है। ग्रामीणों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और तालाब को कब्जामुक्त करने की मांग की है।

Auraiya News: सरकारी तालाब से अवैध कब्जा न हटने पर ग्रामीणों में रोष

Auraiya News: दोही ग्राम पंचायत के भग्गा पुरवा गांव स्थित सरकारी तालाब से अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत और पैमाइश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने लेखपाल पर झूठी आख्या भेजकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने समाधान दिवस में सदर एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए तालाब को कब्जामुक्त कराने की मांग की है। एक अगस्त को सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई कि भग्गा पुरवा गांव के सरकारी तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने जानवरों की नाद, भूसे के कूप तथा पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा है।

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आरोप है कि कब्जा हटवाने के लिए कई बार तालाब की पैमाइश कराई गई, लेकिन आज तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को अस्थायी कब्जा हटाए जाने की आख्या भेज दी, जबकि मौके पर न तो स्थायी और न ही अस्थायी कब्जा हटाया गया है। इससे ग्रामीणों में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। ग्रामीण अंकित कुमार, शेर सिंह, अरविंद सिंह, रूप सिंह, रमाकांत, रामशंकर, रामसजीवन, मोहर सिंह सहित अन्य लोगों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर सरकारी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा उसके जीर्णोद्धार की मांग की है।

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