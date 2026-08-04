Auraiya News: सरकारी तालाब से अवैध कब्जा न हटने पर ग्रामीणों में रोष

Auraiya News: दोही ग्राम पंचायत के भग्गा पुरवा गांव स्थित सरकारी तालाब से अवैध कब्जा नहीं हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत और पैमाइश के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने लेखपाल पर झूठी आख्या भेजकर वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने समाधान दिवस में सदर एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए तालाब को कब्जामुक्त कराने की मांग की है। एक अगस्त को सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई कि भग्गा पुरवा गांव के सरकारी तालाब की भूमि पर कुछ लोगों ने जानवरों की नाद, भूसे के कूप तथा पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा है।