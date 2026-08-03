Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: गांव खलरा में कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने का आरोप लगाते हुए विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। युवक भूरे को सिर में चोट आई और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा भेजा गया। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है।

Auraiya News: कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने का आरोप

Auraiya News: थाना क्षेत्र के गांव खलरा में कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने का आरोप लगाते हुए विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में एक युवक के सिर में चोट आई, जिसे पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा भेजा। जानकारी के अनुसार प्रदीप और उसका भाई संदीप, पुत्र रामकुमार, अपने दोस्त भूरे निवासी शहबाजपुर के साथ ऑटो से गांव खलरा स्थित अपनी मौसी के घर गए थे। आरोप है कि वहां मौसा के बड़े भाई महेंद्र ने कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर तीनों को पिला दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो महेंद्र तथा उनके परिजनों ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।

मारपीट में भूरे के सिर में चोट लग गई। घटना के बाद तीनों अछल्दा थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने घायल भूरे को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा भेज दिया। थाना प्रभारी सुरेशचंद्र सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिलने पर जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।