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Auraiya News: औरैया में सड़क पर अचानक आया गोवंश, बाइक टकराने से दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: नेविलगंज में गल्ला मंडी के पास एक बाइक ने अचानक सड़क पर आए गोवंश से टकरा जाने से दो लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों आलू के पैकेट लेकर घर लौट रहे थे।

Auraiya News: औरैया में सड़क पर अचानक आया गोवंश, बाइक टकराने से दो घायल

Auraiya News: कस्बे के नेविलगंज स्थित गल्ला मंडी के पास मंगलवार शाम सड़क पर अचानक आए गोवंश से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दो लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया। यहां एक की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चिरैहा निवासी 35 वर्षीय शशिवेंद्र सिंह और रुरुगंज निवासी 40 वर्षीय विजयराम सिंह मंगलवार को फफूंद गए थे। शाम को दोनों आलू के पैकेट लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। शाम करीब छह बजे बाइक नेविलगंज गल्ला मंडी के पास पहुंची, तभी अचानक गोवंश सड़क पर आ गया।

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बाइक चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और बाइक गोवंश से टकरा गई। टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।हादसा देखकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा ले गए। यहां डॉ. ललित मोहन ने दोनों का इलाज किया। शशिवेंद्र की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि विजयराम का सीएचसी में इलाज किया गया।

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