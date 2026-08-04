Auraiya News: तीन दिन से फुंका 400 केवीए ट्रांसफार्मर, मुख्य चौराहे की बिजली ठप
Auraiya News: कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगा 400 केवीए ट्रांसफार्मर तीन दिनों से खराब है, जिससे बिजली की आपूर्ति बाधित है। उमस भरी गर्मी में लोग प्रभावित हो रहे हैं, कारोबार ठप है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। जूनियर इंजीनियर ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर मंगाया गया है और जल्द ही स्थापित किया जाएगा।
Auraiya News: कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगा 400 केवीए क्षमता का विद्युत ट्रांसफार्मर पिछले तीन दिनों से फुंका पड़ा है। इसके चलते मुख्य चौराहे सहित आसपास के कई मोहल्लों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित है। उमस भरी गर्मी में लगातार बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है, वहीं व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना कई बार विद्युत विभाग को दी गई, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। बिजली न होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित है, अधिकांश घरों के इनवर्टर जवाब दे चुके हैं और लोगों को रात अंधेरे व उमस के बीच गुजारनी पड़ रही है।
व्यापारियों का कहना है कि मुख्य चौराहे पर बिजली न होने से दुकानों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। गर्मी के कारण ग्राहक कम पहुंच रहे हैं, जबकि बिजली से चलने वाले उपकरण भी बंद पड़े हैं। क्षेत्रवासियों ने विभाग से तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाकर नियमित विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि मुख्य चौराहे पर लगा ट्रांसफार्मर बड़ी आबादी को बिजली उपलब्ध कराता है, इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर बदला जाना चाहिए। जूनियर इंजीनियर जितेंद्र कुमार ने बताया कि खराब ट्रांसफार्मर के स्थान पर नया 400 केवीए ट्रांसफार्मर मंगा लिया गया है। उसे जल्द स्थापित कर प्रभावित क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।
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