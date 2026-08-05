Auraiya News: किशोरी पर अश्लील टिप्पड़ी करने में युवक पर प्राथमिकी

Auraiya News: किशोरी पर अश्लील टिप्पड़ी करने में युवक पर प्राथमिकी
Auraiya News: अयाना के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी ने पुलिस में तहरीर दी, जिसमें बताया कि एक अगस्त को खेत जाते समय दीपेंद्र शर्मा ने उसे अश्लील टिप्पणियाँ कीं। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है और जांच कर रही है।
Auraiya News: अयाना। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि एक अगस्त की शाम चार बजे के करीब वह खेत पर जा रही थी। रास्ते में मिला गांव का दीपेंद्र शर्मा उसको देखकर अश्लील टिप्पड़ी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। थानाध्यक्ष जयप्रकाश पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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