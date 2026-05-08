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मगरमच्छ के जबड़े से भतीजी को खींच लाई चाची, दरांती से आंख पर वार कर बचा ली युवती की जान

Dinesh Rathour अतरौली, अलीगढ़
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अलीगढ़ में काली नदी किनारे बैठे मगरमच्छ ने एक युवती पर हमला कर दिया। मगरमच्छ युवती को जबड़े में खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पास में ही चारा काट रही चाची साहस दिखाती हुए मगरमच्छ पर दरांती लेकर दौड़ पड़ी।

मगरमच्छ के जबड़े से भतीजी को खींच लाई चाची, दरांती से आंख पर वार कर बचा ली युवती की जान

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में काली नदी किनारे बैठे मगरमच्छ ने एक युवती पर हमला कर दिया। मगरमच्छ युवती को जबड़े में खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पास में ही चारा काट रही चाची साहस दिखाती हुए मगरमच्छ पर दरांती लेकर दौड़ पड़ी। बिना डरे चाची ने दरांती से मगरमच्छ की आंख पर वार किया। जिससे मगरमच्छ युवती को छोड़कर वापस पानी में चला गया। चाची के इस साहस की हर जगह तारीफ हो रही है कि बिना डरे-सहमे महिला अपनी भतीजी को मगरमच्छ के जबड़े से खींच लाई।

जानकारी के अनुसार मोहिउद्दीनपुर निवासी 18 वर्षीय सुमन पुत्री कुमरपाल अपनी चाची द्रोपा देवी के साथ मवेशियों के लिए चारा काट रही थी। तभी अचानक काली नदी से निकले मगरमच्छ ने सुमन पर हमला कर उसका हाथ मुंह में दबोच लिया और उसे खींचकर नदी में ले जाने की कोशिश की। युवती की चीख सुनकर चाची द्रोपा देवी तुरंत मौके पर पहुंचीं और बिना घबराए दरांती से मगरमच्छ की आंख पर जोरदार वार किया। इससे मगरमच्छ ने युवती को छोड़ दिया और पानी में वापस चला गया। चाची की सूझबूझ और हिम्मत से बड़ी अनहोनी टल गई।

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मगरमच्छ के हमले से घायल हुई युवती

मगरमच्छ के हमले में सुमन गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अतरौली पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अवनेंद्र यादव ने बताया कि युवती के दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई हैं और बेहतर इलाज के लिए उसे उच्च केंद्र भेजा गया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से काली नदी क्षेत्र में मगरमच्छों की बढ़ती मौजूदगी पर रोक लगाने की मांग की है।

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तालाब में दिखा मगरमच्छ ग्रामीणों ने रस्सियों से बांधकर किया काबू

एक सप्ताह पहले यूपी के हाथरस में मगरमच्छ ने दहशत फैलाई थी। ग्रामीणों ने गांव के बाहर तालाब में कई दिन से मगरमच्छ होने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन मगरमच्छ तालाब के पानी में हर बार निकलकर आने के बाद फिर से दोबारा पानी के अंदर छिप जाने के कारण पकड़ में नहीं आ पा रहा था। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मगरमच्छ को चारों तरफ से रस्सियों से बांधकर काबू में किया और तालाब से बाहर खींच लिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी। पुलिस कर्मियों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय वन विभाग के कर्मचारियों को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम के सदस्य बीट प्रभारी श्रीचंद, सहायक बीट प्रभारी ललित गिरि ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के द्वारा पकडे़ गए मगरमच्छ को अपने कब्जे में लिया। कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में भी इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन यह हर बार पानी में छिप जाता था, जिससे मगरमच्छ को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। वन विभाग की टीम के सदस्यों द्वारा द्वारा पकडे़ गए मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे एटा की हजारा नहर में ले जाकर छोड़ दिया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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