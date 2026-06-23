चाची को लगी भतीजे की आदत, दो साल नाबालिग से मिटाई हवस, बंद कमरे के शौक ने जेल पहुंचाया

अलीगढ़ के एक गांव में एक चाची ने अपने भतीजे से जबरन अवैध संबंध बनाया। इसके साथ ही वह अपने भतीजे पर जीवन भर के लिए उसे अपना लेने का दबाव बनाने लगी। भतीजे ने इस बारे में परिवारवालों को बता दिया तो बवाल मच गया। मामला पंचायत तक भी पहुंचा लेकिन चाची टस से मस नहीं हुई। पुलिस ने चाची को गिरफ्तार कर लिया।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़के साथ रिश्ते की उसकी चाची ने कमरा बंद कर जजबरन अवैध संबंध बना लिए। यही नहीं वह ढाई साल तक उसका शारीरिक शोषण करती रही। पहले से दो बच्चों की मां इस चाची का दावा है कि वह भतीजे से रिश्ते के चलते दो महीने से प्रेग्नेंट है। यही नहीं वह भतीजे पर हमेशा के लिए उसे अपना बना कर रखने के लिए दबाव बना रही थी। यही नहीं वह धमकी भी दे रही थी कि यदि उसके साथ संबंध नहीं रखेगा तो उसे जेल भिजवा देगी। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो जांच-पड़ताल के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल भेज दिया गया है।

घटना अलीगढ़ के इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस के अनुसार पड़ोसी परिवार की दो बच्चों की मां विवाहिता पर आरोप लगा है कि उसने रिश्ते के एक 17 वर्षीय किशोर भतीजे को प्रेम जाल में फंसाकर ढाई साल से लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध ही नहीं बनाए बल्कि हमेशा के लिए उसे अपना बनाने के लिए दबाव डाल रही थी। धमकी दे रही थी कि मेरे साथ संबंध नहीं रखेगा तो जेल भिजवा दूंगी। तहरीर के मुताबिक विवाहिता की धमकी से भयभीत किशोर ने जब अपनी मां को पूरी जानकारी दी तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां की तहरीर पर आरोपी चाची के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। किशोर की मां का कहना है कि उसके बेटे को दो बच्चों की मां ने प्रेमजाल में फंसा लिया था, पिछले दो-ढाई वर्ष से अवैध सम्बन्ध बनाती चली आ रही है। अब वह बेटे को धमका रही है कि मुझे अपने साथ रख नहीं तो दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भिजवा दूंगी।

पंचायत में भी महिला ने नहीं मानी किसी की बात इंस्पेक्टर डीके सिसौदिया ने बताया कि उक्त गंभीर पारवारिक प्रकरण को देखते हुए उन्होंने ग्रामीणों के अनुरोध पर पंचायत भी बुलाई थी जिसमें महिला के पति और अन्य परिजनों ने उसे काफी समझाया था लेकिन महिला किशोर के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। जबकि समझाने पर उसका पति उसे साथ रखने के लिए राजी था। लेकिन महिला किसी कीमत पर किशोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। महिला की जिद और पूरे हालात को समझते हुए पंचायत के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। अंत में यह मामला पुलिस के पास पहुंच गया।