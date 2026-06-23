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चाची को लगी भतीजे की आदत, दो साल नाबालिग से मिटाई हवस, बंद कमरे के शौक ने जेल पहुंचाया

Ajay Singh संवाददाता, अलीगढ़
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अलीगढ़ के एक गांव में एक चाची ने अपने भतीजे से जबरन अवैध संबंध बनाया। इसके साथ ही वह अपने भतीजे पर जीवन भर के लिए उसे अपना लेने का दबाव बनाने लगी। भतीजे ने इस बारे में परिवारवालों को बता दिया तो बवाल मच गया। मामला पंचायत तक भी पहुंचा लेकिन चाची टस से मस नहीं हुई। पुलिस ने चाची को गिरफ्तार कर लिया।

चाची को लगी भतीजे की आदत, दो साल नाबालिग से मिटाई हवस, बंद कमरे के शौक ने जेल पहुंचाया

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़के साथ रिश्ते की उसकी चाची ने कमरा बंद कर जजबरन अवैध संबंध बना लिए। यही नहीं वह ढाई साल तक उसका शारीरिक शोषण करती रही। पहले से दो बच्चों की मां इस चाची का दावा है कि वह भतीजे से रिश्ते के चलते दो महीने से प्रेग्नेंट है। यही नहीं वह भतीजे पर हमेशा के लिए उसे अपना बना कर रखने के लिए दबाव बना रही थी। यही नहीं वह धमकी भी दे रही थी कि यदि उसके साथ संबंध नहीं रखेगा तो उसे जेल भिजवा देगी। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो जांच-पड़ताल के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जेल भेज दिया गया है।

घटना अलीगढ़ के इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। पुलिस के अनुसार पड़ोसी परिवार की दो बच्चों की मां विवाहिता पर आरोप लगा है कि उसने रिश्ते के एक 17 वर्षीय किशोर भतीजे को प्रेम जाल में फंसाकर ढाई साल से लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध ही नहीं बनाए बल्कि हमेशा के लिए उसे अपना बनाने के लिए दबाव डाल रही थी। धमकी दे रही थी कि मेरे साथ संबंध नहीं रखेगा तो जेल भिजवा दूंगी। तहरीर के मुताबिक विवाहिता की धमकी से भयभीत किशोर ने जब अपनी मां को पूरी जानकारी दी तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां की तहरीर पर आरोपी चाची के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। किशोर की मां का कहना है कि उसके बेटे को दो बच्चों की मां ने प्रेमजाल में फंसा लिया था, पिछले दो-ढाई वर्ष से अवैध सम्बन्ध बनाती चली आ रही है। अब वह बेटे को धमका रही है कि मुझे अपने साथ रख नहीं तो दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भिजवा दूंगी।

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पंचायत में भी महिला ने नहीं मानी किसी की बात

इंस्पेक्टर डीके सिसौदिया ने बताया कि उक्त गंभीर पारवारिक प्रकरण को देखते हुए उन्होंने ग्रामीणों के अनुरोध पर पंचायत भी बुलाई थी जिसमें महिला के पति और अन्य परिजनों ने उसे काफी समझाया था लेकिन महिला किशोर के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी रही। जबकि समझाने पर उसका पति उसे साथ रखने के लिए राजी था। लेकिन महिला किसी कीमत पर किशोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। महिला की जिद और पूरे हालात को समझते हुए पंचायत के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। अंत में यह मामला पुलिस के पास पहुंच गया।

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भतीजे से ढाई महीने की गर्भवती है महिला

इंस्पेक्टर के मुताबिक मामले को लेकर गांव में एक पंचायत हुई जिसमें महिला ने खुलकर स्वीकार किया कि वह किशोर के साथ हुए संबंधों के चलते ढ़ाई महीने की गर्भवती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। वह किसी कीमत पर पति के साथ रहने को राजी नहीं थी। जबकि पंचायत के समझाने-बुझाने पर पति उसे साथ रखने पर राजी हो गया था। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद उसे पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। महिला को जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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