भतीजे के इश्क में चाची ने की आत्महत्या, प्रेमी ने भी खाया जहर

यूपी के कौशांबी में चाची को अपने भतीजे से ही प्यार हो गया। लेकिन सामाजिक मर्यादा के डर से चाची ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उधर, प्रेमिका चाची की मौत से आहत भतीजे ने भी सोमवार को जहर खा लिया। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

प्यार के आड़े अक्सर लोकलाज, सामाजिक बाधाएं आ जाती हैं। जिससे प्रेमी-प्रेमिका खौफनाक कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ यूपी के कौशांबी में भी सामने आया। जहां चाची को अपने भतीजे से ही प्यार हो गया। लेकिन सामाजिक मर्यादा के डर से चाची ने रविवार को जहर खाकर लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं प्रेमिका चाची की मौत से आहत भतीजे ने भी सोमवार को जहर खा लिया। फिलहाल जिला अस्पताल में युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।

ये मामला मंझनपुर क्षेत्र के हटवा रामपुर गांव का है। जहां 36 साल की विमला देवी का अपने परिवार के 20 साल के भतीजे विशोक उर्फ रामराज के साथ दो साल से प्रेम संबंध चल रहा था। विमला का पति पिंटू परिवार चलाने के लिए बाहर नौकरी करता है। समय की गति के साथ चाची और भतीजे का प्यार परवान चढ़ा तो परिवार की बंदिशे भी शुरू हो गई। जिसे लेकर आपस में विवाद हुआ और मामला पुलिस तक पहुंचा। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने आपस में समझौता भी कर लिया था।

रविवार को विमला देवी ने जहर खा लिया। जब इस बात की भनक परिजनों को लगी तो उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करता गया जहां उसकी मौत हो गई। वहीं, प्रेमिका चाची की मौत से प्रेमी भतीजा इस कदर आहत हो गया कि सोमवार को उसने भी जहर खा जान देने की कोशिश की। विशोक के जहर खाने के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल लाए। जहां उसका इलाज चल रहा है और वह जीवन के लिए मौत से संघर्ष कर रहा है। दूसरी ओर पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।