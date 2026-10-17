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बहू को बचाने आई ताई, भतीजों ने कुल्हाड़ी से काट डाला, मौत होने तक हमला करता रहा आरोपी

By Dinesh Rathour
सीतापुर
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सीतापुर में बहू को बचाने पहुंची बुजुर्ग महिला को उसके भतीजे ने कुल्हाड़ी से काट डाला। कुल्हाड़ी के हमले से लहूलुहान महिला की जमीन पर गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़ लिया।

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घटनास्थल पर मौजूद पुलिस

Sitapur Murder: सीतापुर जिले में बहू को बचाने पहुंची बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि भतीजे ने गुस्से में अपनी ताई पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उनकी हत्या कर दी। आरोपी ने ताई पर तब तक ताबड़तोड़ हमले किए जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दिन दहाड़े महिला को काटे जाने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। वारदात के बाद खून से लथपथ शव देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर जुटे ग्रामीणों ने भाग रहे आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने मृतका के बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है।

सुजौलिया गांव निवासी भोला के मुताबिक, गुरुवार सुबह वह खेत पर गया था। इस दौरान उसकी मां रामदेवी (60) पड़ोस में रहने वाले अपने चचेरे भाई दीपू के घर चली गईं। घर पर रामदेवी और दीपू की पत्नी सरोजनी थीं। आरोप है कि इसी बीच प्रदीप उर्फ शंभु कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए सरोजनी पर हमला करने दौड़ा। रामदेवी ने बीच-बचाव कर किसी तरह सरोजनी को बचाया। इससे गुस्साए प्रदीप ने रामदेवी पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिर पड़ीं।

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ग्रामीणों ने हत्यारे को पकड़ा

सरोजनी चीखती हुई वहां से भागी, जबकि आरोपी रामदेवी पर तब तक वार करता रहा, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को जुटता देख आरोपी भागने लगा, लेकिन लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। मां की हत्या की सूचना पर भोला खेत से घर पहुंचा तो मां का खून से लथपथ शव देखकर बदहवास हो गया। सूचना पर सीओ सिधौली वेद प्रकाश श्रीवास्तव और कमलापुर थाना प्रभारी इतुल चौधरी मौके पर पहुंचे। सीओ के मुताबिक, भोला की तहरीर पर प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।

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परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

रामदेवी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बेटे भोला ने बताया कि उसका चचेरा भाई प्रदीप मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि वह ऐसी वारदात कर देगा। सरोजनी का कहना है कि प्रदीप अचानक उन पर हमला करने आया था। सास रामदेवी ने बीच-बचाव किया तो उसने उन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए। उस समय आरोपी इतना गुस्से में था कि बीच में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकता था।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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