वक्फ संपत्तियों का ऑडिट हो, कोई आमदनी नहीं बताता; मोहसिन रजा की योगी सरकार से मांग

भाजपा नेता मोहसिन रज़ा ने उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराने की मांग की। उनका दावा है कि राज्य में दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी आय का नियमित ऑडिट नहीं होता और इसमें पारदर्शिता जरूरी है।

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने यूपी में वक्फ संपत्तियों के ऑडिट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं और इनसे होने वाली आय का नियमित ऑडिट नहीं होता, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी में करीब दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें लगभग 1.27 लाख संपत्तियां सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत दर्ज हैं। उनका दावा है कि इन संपत्तियों से होने वाली आय का कोई प्रभावी ऑडिट नहीं किया जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि सभी वक्फ संपत्तियों का व्यापक ऑडिट कराया जाए, ताकि उनकी आय, उपयोग और प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जा सके।

वक्फ संपत्तियों के ऑडिट की मांग मोहसिन ने कहा कि अकेले लखनऊ में ही सुन्नी और शिया समुदायों की करीब 4,000 वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। उनका कहना है कि इन संपत्तियों से होने वाली आय और उसके उपयोग का सार्वजनिक रूप से लेखा-जोखा होना चाहिए। भाजपा नेता के इस बयान के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और ऑडिट को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गुरूवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू 'वक्फ संशोधन अधिनियम' को लागू करना हर राज्य के लिये जरूरी है और यूपी में भी निर्धारित नियम-कायदों के तहत ही बोर्ड का पुनर्गठन होगा।

वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे दो गैर-मुस्लिम सदस्य अंसारी ने मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिमों को शामिल किये जाने से जुड़े एक सवाल पर कहा, कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई तो वह पूरे देश में लागू होगा। उस अधिनियम को लागू करना हर राज्य के लिये अनिवार्य है। यकीनी तौर पर आने वाले समय में जब यूपी में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के नियम और कायदों के अनुरूप ही गठन किया जाएगा।