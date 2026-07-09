Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वक्फ संपत्तियों का ऑडिट हो, कोई आमदनी नहीं बताता; मोहसिन रजा की योगी सरकार से मांग

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

भाजपा नेता मोहसिन रज़ा ने उत्तर प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कराने की मांग की। उनका दावा है कि राज्य में दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी आय का नियमित ऑडिट नहीं होता और इसमें पारदर्शिता जरूरी है।

वक्फ संपत्तियों का ऑडिट हो, कोई आमदनी नहीं बताता; मोहसिन रजा की योगी सरकार से मांग

बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने यूपी में वक्फ संपत्तियों के ऑडिट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं और इनसे होने वाली आय का नियमित ऑडिट नहीं होता, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी में करीब दो लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें लगभग 1.27 लाख संपत्तियां सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के तहत दर्ज हैं। उनका दावा है कि इन संपत्तियों से होने वाली आय का कोई प्रभावी ऑडिट नहीं किया जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि सभी वक्फ संपत्तियों का व्यापक ऑडिट कराया जाए, ताकि उनकी आय, उपयोग और प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जा सके।

वक्फ संपत्तियों के ऑडिट की मांग

मोहसिन ने कहा कि अकेले लखनऊ में ही सुन्नी और शिया समुदायों की करीब 4,000 वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। उनका कहना है कि इन संपत्तियों से होने वाली आय और उसके उपयोग का सार्वजनिक रूप से लेखा-जोखा होना चाहिए। भाजपा नेता के इस बयान के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और ऑडिट को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गुरूवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू 'वक्फ संशोधन अधिनियम' को लागू करना हर राज्य के लिये जरूरी है और यूपी में भी निर्धारित नियम-कायदों के तहत ही बोर्ड का पुनर्गठन होगा।

ये भी पढ़ें:रामलला दर्शन के VIP पास पर लगा ग्रहण, ट्रस्ट ने व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव
ये भी पढ़ें:पूरा ट्रस्ट भंग हो; राम मंदिर दान चोरी पर अखिलेश ने भाजपा को लपेटा

वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे दो गैर-मुस्लिम सदस्य

अंसारी ने मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिमों को शामिल किये जाने से जुड़े एक सवाल पर कहा, कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार जब वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई तो वह पूरे देश में लागू होगा। उस अधिनियम को लागू करना हर राज्य के लिये अनिवार्य है। यकीनी तौर पर आने वाले समय में जब यूपी में भी ऐसे गठन की प्रक्रिया चलेगी तो वक्फ संशोधन अधिनियम के नियम और कायदों के अनुरूप ही गठन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:चढ़ावा चोरी के रुपए रिश्तेदारों के खाते में भेजते थे, आरोपियों ने उगले राज

एमपी में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हुआ

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने रविवार को राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया। वक्फ (संशोधन) अधिनियम के तहत गठित यह नया बोर्ड देश का पहला राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया गया है। अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम के पीछे का मकसद है कि वक्फ की सम्पत्तियों का बेहतर रखरखाव हो। उन्होंने कहा, ''अब जब वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा तो उसमें पिछड़े, पसमांदा मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व होगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग-अलग वर्ग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये। हमारे दो ऐसे सदस्यों का भी उसमें मनोनयन होना है जो गैर-मुस्लिम होंगे।''

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Waqf Board अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।