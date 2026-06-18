2027 में अतुल राय की एंट्री उड़ा सकती है भाजपा-सपा की नींद, पूर्वांचल में समीकरण बिगाड़ेगी बसपा!

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पूर्वांचल में बसपा की टिकट पर पूर्व सांसद अतुल राय परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ा सकते हैं। अतुल राय का पूर्वांचल की आधा दर्जन सीटों पर अच्छी पैठ मानी जाती है। ऐसे में भाजपा और सपा के लिए बसपा मुसीबत बन सकती है।

UP Vidhansabha Election 2027: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, सपा और बसपा समेत सभी छोटे-बड़े दल तैयारियों में जुट गए हैं। 2022 में हारी सीटों पर भाजपा-सपा कब्जा जमाने के लिए रणनीति बना रही है तो वहीं बसपा पूर्वांचल में दोनों दलों का समीकरण बिगाड़ने की पूरी तैयारी में हैं। इसको लेकर बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय ने कमर कस ली है। सूत्रों की मानें तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अतुल राय एंट्री करते हैं तो भाजपा औ सपा दोनों ही दलों की मुसीबत बढ़ सकती है। चूंकि पूर्वांचल की आधा से ज्यादा सीटों पर अतुल राय की अच्छी पकड़ मानी जाती है। अभी हाल ही में अतुल राय मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर चुके हैं।

मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से सांसद रह चुके अतुल राय की पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और मऊ जिलों की कई विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर फिलहाल समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर जीतने के लिए भाजपा भी जोर आजमा चुकी है लेकिन दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय चुनाव नहीं जीत पाई थीं। हालांकि अबकी बार कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय, कृष्णानंद राय के भतीजे और भावरकोल ब्लॉक के प्रमुख आनंद राय उर्फ मुन्ना राय और भाजपा नेता मनोज राय समेत कई नेता अपनी दावेदारी ठोकने में जुटे हैं। ऐसे में इस विधानसभा में अतुल राय की एंट्री से नया समीकरण पैदा हो सकता है।

मुंडन संस्कार में अतुल राय ने जुटाई थी लाखों की भीड़ हाल ही में अतुल राय ने गाजीपुर जिले के अपने पैतृक गांव बीरपुर में एक बच्चे के मुंडन संस्कार में करीब डेढ़ लाख लोगों की भीड़ जुटाई थी। सूत्रों की मानें तो इस कार्यक्रम की एलआईयू रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई थी। इस भीड़ ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अतुल राय की नजर पूर्वांचल की मोहम्मदाबाद, मधुबन, घोसी, सेवापुरी, रोहनिया, फेफना और जमानिया सीट पर है। उनके करीबियों का दावा है कि इन सीटों पर पूर्व सांसद 5 हजार से लेकर 25 हजार वोट तक प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी अतुल राय और उनके कार्यक्रमों पर पूरी नजर रख रहा है। इन सात सीटों में से मोहम्मदाबाद, फेफना, जमानिया, घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2022 में चुनाव जीते थे जबकि सेवापुरी और रोहनिया में भाजपा के सहयोगी दल अपना दल के विधायक हैं। भाजपा इस बार पूर्वांचल में अपना समीकरण सही करने के लिए पूरा ज़ोर लगा रही है।