Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात : गाड़ी खरीदने वाले ध्यान दें, एक अगस्त से बदलेगा स्मार्ट कार्ड आरसी का सिस्टम

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
Follow us on Google News
share

पेपर आरसी के स्थान पर स्मार्ट कार्ड आरसी मिलेगी। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित न्यूनतम शुल्क जमा किया जायेगा। UPLC द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से 10 दिनों के भीतर बिडिंग की कार्यवाही की जाएगी।

गाड़ी खरीदने वाले ध्यान दें, एक अगस्त से बदलेगा स्मार्ट कार्ड आरसी का सिस्टम

उत्तर प्रदेश में गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। परिवहन विभाग एक अगस्त से पेपर आरसी की जगह स्मार्ट कार्ड आरसी क्यूआर कोड और चिप के साथ जारी करेगा। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के अनुसार अब स्मार्ट कार्ड आरसी चिप और क्यूआर कोड के साथ जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में पेपर आरसी जारी किया जा रहा था। पेपर आरसी के स्थान पर स्मार्ट कार्ड आरसी चिप के साथ लागू किया गया है। स्मार्ट कार्ड आरसी चिप और क्यूआर कोड के साथ प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही भारत सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित न्यूनतम शुल्क जमा किया जायेगा। यूपीएलसी द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से 10 दिनों के भीतर बिडिंग की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए सर्वोत्तम वेंडर का चयन कर योजना का ट्रायल कराते हुए 15 दिवस में यह कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। इसके लिए जरुरी उपकरण 25 जुलाई तक लगा लिए जाएंगे।

मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलेगा

वहीं, परिवहन विभाग एक से 15 जुलाई के मध्य मिशन सेफ फ्यूचर अभियान चलायेगा। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के अनुसार प्रदेश में व्यापक और बहुस्तरीय मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत परिवहन विभाग की प्रशासन व प्रवर्तन शाखा द्वारा संयुक्त रूप से एक साथ कई स्तरों पर कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहनों के धारक स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस/व्यक्तिगत संपर्क / फोन द्वारा सचेत किया जायेगा। ताकि वे जुलाई के प्रथम सप्ताह (सात जुलाई) तक शतप्रतिशत स्कूल वाहनों की फिटनेस करा कर, उन्हें वैध परमिट दिया जाए। उन्होंने बताया कि अधिकारी/कर्मचारी अपने-अपने जिले के स्कूलों की संख्या और सघनता के दृष्टिगत जोन और सेक्टर में बांट कर प्रत्येक स्कूल में जाकर वाहनों की वस्तुस्थिति का भौतिक अवलोकन करेंगे।

ये भी पढ़ें:ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने रद्द किया 4 जून का आदेश, वकील कर रहे थे विरोध

परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि सभी उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही हर जिले में जिला विद्यालय यान सुरक्षा समिति की बैठकों का आयोजन करेंगे। बैठके डीएम की अध्यक्षता में होंगी। अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजने वाले वाहनों के सुरक्षा मानकों के बारे में जानकारी करें और सतर्क रहें। अभियान के दौरान सात जुलाई तक नोटिस, बैठक, जागरूकता, एवं भौतिक निरीक्षण संपन्न करने के बाद आठ से 15 जुलाई तक पुलिस, यातायात, शिक्षा विभाग से समन्वय बनाकर सख्त प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में बस खत्म होने को है मानसून का इंतजार, झमाझम बारिश को हो जाएं तैयार
ये भी पढ़ें:3 लड़कियों की फोटो देख UP आ गया राजस्थान का लड़का, जयमाल होते ही कांड; 8 अरेस्ट
ये भी पढ़ें:जुलाई के बिजली बिल में मिलेगी सबसे बड़ी राहत, सरचार्ज पर आयोग की सख्ती का असर

जाएगी स्कूल की मान्यता

बार-बार सचेत करने के बावजूद जिन स्कूल के वाहनों का बिना परमिट संचालन जारी रखा जाएगा, उनकी मान्यता निरस्त की जाएगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।