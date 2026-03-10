Hindustan Hindi News
यूपी के बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, 13 मार्च से लागू होगी ये प्रणाली; ऐसा हुआ तो गुल हो सकती है बत्ती

Mar 10, 2026 10:20 pm ISTAjay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
UP Electricity News: उत्तर प्रदेश में लगाए गए स्मार्ट मीटरों के लिए पावर कॉरपोरेशन 13 मार्च से स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली शुरू करने जा रहा है। कॉरपोरेशन के मुताबिक गो-लाइव की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। ऐसे में स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली लागू होने के बाद नकारात्मक बैलेंस वाले उपभोक्ताओं की बत्ती गुल हो सकती है।

पावर कॉरपोरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक प्रदेश में 77 लाख 10 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें 70 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। कॉरपोरेशन ने बताया कि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली पूरी तरह तैयार हो चुकी है और गो लाइव की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 13 मार्च से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के खाते में बैलेंस खत्म होने या बैलेंस में रकम नकारात्मक होने पर कनेक्शन स्वत: कट सकता है।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक जिन उपभोक्ताआं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, उनमें से 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस ऋणात्मक हैं। पावर कॉरपारेशन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ता अपने मीटर खाते का बैलेंस ऋणात्मक न होने दें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2% की छूट का लाभ भी दिया जाता है।

एसएमएस से मिलता है अलर्ट

एसएमएस के जरिए से उपभोक्ताओं को बैलेंस राशि के बारे में बार-बार अलर्ट किया जाता है। उपभोक्ताओं को बैलेंस 30 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और शून्य होने पर एसएमएस से सूचित किया जाता है। उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिल भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। यदि किसी को बिल नहीं मिला है तो वे 1912 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ‘यूपीपीसीएल’ स्मार्ट कंज्यूमर ऐप’ से दिन-प्रतिदिन और घंटे-घंटे की बिजली खपत देखी जा सकती है।

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

