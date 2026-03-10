यूपी के बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, 13 मार्च से लागू होगी ये प्रणाली; ऐसा हुआ तो गुल हो सकती है बत्ती

यूपी में अब तक 77 लाख 10 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें 70 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली पूरी तरह तैयार हो चुकी है। गो लाइव की प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है। 13 मार्च से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

UP Electricity News: उत्तर प्रदेश में लगाए गए स्मार्ट मीटरों के लिए पावर कॉरपोरेशन 13 मार्च से स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली शुरू करने जा रहा है। कॉरपोरेशन के मुताबिक गो-लाइव की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। ऐसे में स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली लागू होने के बाद नकारात्मक बैलेंस वाले उपभोक्ताओं की बत्ती गुल हो सकती है।

पावर कॉरपोरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक प्रदेश में 77 लाख 10 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें 70 लाख 44 हजार उपभोक्ताओं के मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। कॉरपोरेशन ने बताया कि स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली पूरी तरह तैयार हो चुकी है और गो लाइव की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 13 मार्च से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के खाते में बैलेंस खत्म होने या बैलेंस में रकम नकारात्मक होने पर कनेक्शन स्वत: कट सकता है।

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक जिन उपभोक्ताआं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं, उनमें से 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस ऋणात्मक हैं। पावर कॉरपारेशन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए उपभोक्ता अपने मीटर खाते का बैलेंस ऋणात्मक न होने दें। प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 2% की छूट का लाभ भी दिया जाता है।