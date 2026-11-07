कार से यूपी-बिहार जा रहे लोग ध्यान दें, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल पर कई किमी लंबा जाम
दिवाली और छठ पर आगरा-लखनऊ एकसप्रेसवे मार्ग से घर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। इस एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लगा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हैं।
Agra-Lucknow Expressway: दिवाली पर सड़क मार्ग से अगर आप घर जा रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। यूपी और बिहार जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आगरा-लखनऊ के टोल पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जाम में फंसी हैं। जाम के चलते गाड़ियां रेंग-रेंग कर चल रही हैं। एक टोल प्लाजा को पार करने में लोगों को कई घंटे लग रहे हैं। दरअसल दिल्ली-एनसीआर में यूपी और बिहार के लोग बड़ी संख्या में नौकरी करते हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी है। जिसके चलते शुक्रवार को ही लोग अपने-अपने घरों को त्योहार मनाने के लिए निकल पड़े थे। जिसके चलते एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या दो गुनी हो गई, जो जाम की स्थिति में बदल गई। धनतेरस पर भी यहां की स्थिति लगभग ऐसी थी। गाड़ियों की स्थिति ऐसी है कि सभी रेंग-रेंग कर चलती रहीं। जिस स्थान पर पहुंचने में महज 30 से 35 मिनट लगते थे जाम के कारण वहां पहुंचने में घंटों का समय लग रहा है।
दिवाली और छठ के त्योहार पर घर जाने को लेकर मारामारी है। ट्रेनों से लेकर बसें सभी गाड़ियां फुल हैं। ऐसे में सड़क मार्ग से जाने वालों लोगों की तादाद बढ़ गई है, जिसके चलते जगह-जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। त्योहारी सीजन में घर जाने वालों की संख्या बढ़ने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की बाढ़ सी आ गई। आम दिनों में इस एक्सप्रेसवे पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या अचानक से दो गुनी बढ़ गईं। जिसके चलते लंबा जाम लग गया। दो किलोमीटर तक लगे इस जाम में फंसे ज्यादातर लोग पूर्वांचल और बिहार जा रहे थे। जाम के चलते गाड़ियों की गति भी बहुत धीमी हो गई, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी हुई। घंटों जाम में फंसे, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं बिलबिला गए।
धनतेरस के दिन से ही शुरू हो गया था जाम
धनतेरस के दिन से ही आगरा-लखनऊ एकसप्रेसवे पर जाम नजर आने लगा था। शुक्रवार को भी करीब डेढ़ किलोमीटर यहां जाम लगा था। जाम के चलते त्योहार पर घर जाने वाले लोग खासे परेशान दिखाई दिए थे। शाम पांच बजे से लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल पर लखनऊ जाने वाली लेन पर वाहनों का दबाव बढ़ना शुरू हो गया था जो रात आठ बजे तक जारी रहा। जाम में फंसे वाहन चालकों चालकों ने जाम से निकलने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए, उल्टा स्थिति और बिगड़ गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।