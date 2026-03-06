Hindustan Hindi News
बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी जाने वाले ध्यान दें, बढ़ेगी परेशानी; भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद

Mar 06, 2026 07:09 pm ISTDinesh Rathour जरवल रोड (बहराइच)
यूपी के बहराइच जिले में घाघरा के संजय सेतु पर मरम्मत काम को लेकर पीपी के पुल का निर्माण शुरू हो गया। एप्रोच मार्ग के साथ नदी की गहराई में समतलीकरण का काम जेसीबी से किया जा रहा है। घाघरा पर बनने पर वाला पैंटून पुल का निर्माण करीब एक महीने तक चलेगा। इसके चलते लोगों को आवागमन में परेशान हो सकती है। इस दौरान भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। दरअसल शासन से बजट मिलने के बाद निर्माण शुरू हुआ है। दोनों तरफ के आवागमन को ठीक रखने के लिए दो लेन में पुल बनाया जाना है। इस पुल को एक माह के अंदर तैयार करने की बात कही जा रही है।

पैंटून पुल को लेकर घाघरा नदी के किनारे लोहे की चादर बिछा कर बड़ी बड़ी मशीनों से नदी में पीपा डालने का कार्य शुरू कर दिया गया। मेन पुल के उत्तर की तरफ में यह पुल बनाया जाना है। जिम्मेदार अधिकारियों के अनुसार प्रयागराज की कार्यशाला से करीब 144 पीपे बड़े ट्रकों और ट्रेलरों के जरिए घाघरा घाट में उतारे जा रहे हैं। दो पीपों को एक साथ जोड़कर सेट किया जाएगा ताकि जिससे वाहनों के गुजरने के लिए मजबूत रास्ता तैयार हो सके।

निर्माण कार्य के लिए एजेंसी को मिला एक महीने का समय

निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया पीपा पुल का निर्माण करने वाले एजेंसी को एक माह का समय दिया गया है। जैसे ही पीपा पुल का निर्माण हो जाएगा जर्जर संजय सेतु पुल का मरम्मत कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल संजय सेतु बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुका है। उसकी मरम्मत का काम किया जाना बेहद जरूरी हो गया था। इसी क्रम में वैकल्पिक रास्ते के लिए पैंटून पुल के निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है।

संजय सेतु पूरी तरह बंद रहेगा, पैंटून से गुजरेंगे हल्के वाहन

बताया जा रहा है कि पुल मरम्मत का काम शुरू होने पर हाईवे का ट्रैफिक पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। बड़े भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। जरवल रोड ,बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, नेपाल, सिद्धार्थ नगर से बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है। इनके आवागमन में बाधा न आए, इसलिए घाघरा घाट पुल के बगल अस्थाई पीपा पुल बनाया जा रहा है। लोगों को मरम्मत के दौरान लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिलेगी।

एनएचआई के सीनियर अधिकारी अनंत मौर्य ने बताया पीडब्ल्यूडी विभाग की देख रेख पीपा पुल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। जैसे ही पीपा पुल का निर्माण हो जाता है, एनएचआई संजय सेतु पुल का मरम्मत कार्य शुरू कर देगा। इसके लिए समस्त तैयारी पूरी कर ली गई है। संजय सेतु को दुरुस्त करने में दो से तीन माह लग सकता है।

