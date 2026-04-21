काम की बात: यात्रीगण ध्यान दें, यूपी में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण इन 21 ट्रेनों का बदलेगा रास्ता, जान लें रूट
यात्रीगण ध्यान दें, यूपी में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण 21 ट्रेनों का रास्ता बदला रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन, पुनर्निर्धारण और नियंत्रण किया जाएगा।
UP News: उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के परिप्रेक्ष्य में नान इंटरलॉक कार्य होना है। इसके कारण ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। लिहाजा 21 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन, पुनर्निर्धारण और नियंत्रण किया जाएगा। यात्री नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) से इसकी ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं।
इन रूटों पर तिथिवार चलने वाली गाड़ियां
रूट: वाया औड़िहार-जौनपुर जं.-वाराणसी-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर
- 24 अप्रैल: अहमदाबाद-दरभंगा एक्सप्रेस
- 29 अप्रैल: दरभंगा-अहमदाबाद एक्सप्रेस
- 25 से 30 अप्रैल: गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस (काशी-दादर)
- 24 से 29 अप्रैल: एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस (काशी-दादर)
- 25 अप्रैल: रक्सौल-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
- 27 अप्रैल: लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रक्सौल एक्सप्रेस
- 29 अप्रैल: पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस
- 24 अप्रैल: दरभंगा-पुणे एक्सप्रेस
- 24 से 29 अप्रैल: दादर-बलिया विशेष गाड़ी (अप और डाउन)
- 25 से 30 अप्रैल: बलिया-दादर विशेष गाड़ी
- 25 से 30 अप्रैल: गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी
- 30 अप्रैल: छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस
- 29 अप्रैल: दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस
रूट: वाया मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-बनारस
- 27 अप्रैल: पुणे-बनारस एक्सप्रेस
- 29 अप्रैल: बनारस-पुणे एक्सप्रेस
रूट: वाया पं. दीनदयाल उपाध्याय जं.-मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर
-29 अप्रैल: रांची-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस
- 24 अप्रैल: लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस
- 26 अप्रैल: अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस
- 28 अप्रैल: पटना-अहमदाबाद एक्सप्रेस
रूट: वाया जंघई-लखनऊ-कानपुर सेंट्रल-भीमसेन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना
- 29 अप्रैल: लोकमान्य तिलक टर्मिनस-बलिया कामायनी एक्सप्रेस
- 30 अप्रैल: बलिया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कामायनी एक्सप्रेस
इन ट्रेनों के परिचालन पर भी असर
ट्रैफिक ब्लॉक से 27 और 29 अप्रैल को मुजफ्फरपुर-प्रयागराज बापूधाम एक्सप्रेस बनारस तक ही आएगी और यहीं से रवाना होगी। 30 अप्रैल को बनारस-आगरा कैंट एक्सप्रेस बनारस से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। 24, 27 और 29 अप्रैल को छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस रास्ते में 35 मिनट और 24 अप्रैल को गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
‘जनशताब्दी’ भी कल से दो घंटे होगी रीशेड्यूल
पूर्व मध्य रेलवे के निवाड़ी-जट डुमरी स्टेशन के बीच इंजीनियरिंग कार्य के कारण प्री-नॉन इंटरलॉक तथा नॉन इंटरलॉक होगा। इससे गाड़ियों का पुनर्निर्धारण और नियंत्रण किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे (वाराणसी मंडल) के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि 23 और 24 अप्रैल को बनारस-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस बनारस से 120 मिनट (2 घंटे) पुनर्निर्धारित (रीशेड्यूल) कर चलाई जाएगी। वहीं, 22 और 25 अप्रैल को 15125 बनारस-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस बक्सर-बिहटा स्टेशनों के बीच 30 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें